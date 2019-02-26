Потери от незаконных проверок экологами судов в портах Украины достигают 200 млн долларов в год

Потери от незаконных проверок судов в портах сотрудниками Госэкоинспекции достигают 200 млн долларов в год. Такие данные представил на совещании в Одессе экс-руководитель представительства Risoil S.A. в Украине Шота Хаджишвили.

"Убытки с каждого судна составляют от 3 до 60 тыс. долларов. По оценке, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляет до 200 млн долларов по году", - заявил Хаджишвили.

Как отметил на совещании глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, действия экологов крайне негативно отражаются на репутации государства.

"По требованию Государственной экологической инспекции регулярно происходит задержание морских судов в пунктах пропуска через государственную границу. Это - колоссальные материальные убытки. Из-за этого мы теряем имидж региона, который является транспортным хабом Украины на международной арене. Мы - единственная страна Европы, при заходе в которую судовладельцы вынуждены закладывать дополнительные средства в бюджет, по 3-5 тыс. долларов, для прохождения так называемого "экологического контроля", - заявил Степанов.

Как отметил на совещании руководитель практики морского права юридической фирмы "АНК" Артем Волков, от неправомерных действий экологов страдают операторы не только старых судов, но и новых. Так, недавно на 34,5 тыс. долларов было оштрафовано судно 2016 года постройки, которое ходит под флагом Португалии и находится под надзором Lloyd. Капитану судна вменили откатку изолированного балласта.

Напомним, общественный союз "Ассоциация морских агентств Украины" ранее выразил обеспокоенность неправомерными действиями экологов, которые ведут к убыткам, простою судов, занятию причалов морских портов и в целом сильно вредят имиджу Украину.

Ранее сообщали, что в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №7010, призванный решить вопрос экологических проверок в портах. Но не все проблемы портового сообщества были устранены, а экоинспекторы продолжают докучать бизнесу.