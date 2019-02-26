Финансовые новости
- |
- 26.02.19
- |
- 09:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Потери от незаконных проверок экологами судов в портах Украины достигают 200 млн долларов в год
08:50 26.02.2019 |
Потери от незаконных проверок судов в портах сотрудниками Госэкоинспекции достигают 200 млн долларов в год. Такие данные представил на совещании в Одессе экс-руководитель представительства Risoil S.A. в Украине Шота Хаджишвили.
"Убытки с каждого судна составляют от 3 до 60 тыс. долларов. По оценке, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляет до 200 млн долларов по году", - заявил Хаджишвили.
Как отметил на совещании глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, действия экологов крайне негативно отражаются на репутации государства.
"По требованию Государственной экологической инспекции регулярно происходит задержание морских судов в пунктах пропуска через государственную границу. Это - колоссальные материальные убытки. Из-за этого мы теряем имидж региона, который является транспортным хабом Украины на международной арене. Мы - единственная страна Европы, при заходе в которую судовладельцы вынуждены закладывать дополнительные средства в бюджет, по 3-5 тыс. долларов, для прохождения так называемого "экологического контроля", - заявил Степанов.
Как отметил на совещании руководитель практики морского права юридической фирмы "АНК" Артем Волков, от неправомерных действий экологов страдают операторы не только старых судов, но и новых. Так, недавно на 34,5 тыс. долларов было оштрафовано судно 2016 года постройки, которое ходит под флагом Португалии и находится под надзором Lloyd. Капитану судна вменили откатку изолированного балласта.
Напомним, общественный союз "Ассоциация морских агентств Украины" ранее выразил обеспокоенность неправомерными действиями экологов, которые ведут к убыткам, простою судов, занятию причалов морских портов и в целом сильно вредят имиджу Украину.
Ранее сообщали, что в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №7010, призванный решить вопрос экологических проверок в портах. Но не все проблемы портового сообщества были устранены, а экоинспекторы продолжают докучать бизнесу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанк завалили долларом - 25 февраля курс упал ниже 27 грн
|Брак по расчету. Может ли Тимошенко стать канцлером при президенте Зеленском
|Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018
|Портников – Зеленскому: Прокурором или главой СБУ будет не тот, кто нравится кандидату или его виртуальным поклонникам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Агентство по поиску коррупционных активов отчиталось о найденном за год
|Укравтодор выделил три направления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины
|Предпринимателей в ІТ-сфере Украины за 3 года стало больше на 45%
|Потери от незаконных проверок экологами судов в портах Украины достигают 200 млн долларов в год
|Цена на золото 26 февраля вернулась к росту на ослаблении доллара
|Цены на нефть 26 февраля продолжают снижаться на заявлениях Трампа
|Госдолг Украины в январе сократился в долларовом эквиваленте на 0,09%, в гривневом возрос на 0,15% - Минфин
Это интересно
|В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы
|В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»
|Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone
|Google запустил YouTubeKids в Украине
|Топ-10 самых богатых питомцев в мире
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально