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Госдолг Украины в январе сократился в долларовом эквиваленте на 0,09%, в гривневом возрос на 0,15% - Минфин
19:22 25.02.2019 |
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в январе 2019 года сократился на 0,09%, или $70 млн, по сравнению с декабрем-2018 - до $78,25 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов в понедельник.
В национальной валюте госдолг возрос на 0,15%, или 3,29 млрд грн - до 2,172 трлн грн.
Минфин уточнил, что прямой государственный долг в январе возрос на 0,33% - до 1,866 трлн грн (в долларах - на 0,08%, до $67,25 млрд), в том числе внешний - на 0,23%, до 1,102 трлн грн (в долларах сократился на 0,02% - до $39,7 млрд).
Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 0,9% - до 305,36 млрд грн (в долларах - на 1,14%, до $11 млрд), в том числе внешний - на 0,89%, до 295,17 млрд грн (в долларах - на 1,13%, до $10,63 млрд).
Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга (43,58%) номинирована в долларах США, еще 29,43% - в гривне, 16,73% - в специальных правах заимствования, 9,15% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.
Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в январе ослаб до 27,76 грн/$1 с 27,69 грн/$1, или на 0,24%.
Как сообщалось, соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2018 год снизилось до 62,7% с 71,8%.
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