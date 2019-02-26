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АРМА прогнозирует запуск Единого госреестра арестованного имущества до 2020
17:59 25.02.2019 |
Директор Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук, прогнозирует запуск Единого госреестра арестованного имущества до конца 2019 года.
Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.
"Мы уверены в том, что можем запустить процедуру закупки в конце февраля-начале марта. Это технически возможно. А запустить собственно реестр в промышленную эксплуатацию возможно в конце 2019 года. Это вполне реально. Но необходима широкая явка участников, поэтому нам важна коммуникационная составляющая этого процесса. Мы сделаем все возможное для того, чтобы популяризовать эту возможность для IT-компаний разработать реестр", - сообщил он.
По его словам, опыт 2018 года позволит обезопасить АРМА от рисков в 2019 году.
"Мы еще больше упростим технические требования к реестру и начнем эти закупки раньше, плюс будем сопровождать их максимально широкой промо-кампанией для того, чтобы привлечь как можно больше украинских и иностранных специалистов в сфере IT для участия в конкурсе", - добавил Янчук.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Антон Янчук прогнозировал создание реестра арестованного имущества до 2019 года.
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