АРМА прогнозирует запуск Единого госреестра арестованного имущества до 2020

Директор Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук, прогнозирует запуск Единого госреестра арестованного имущества до конца 2019 года.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Мы уверены в том, что можем запустить процедуру закупки в конце февраля-начале марта. Это технически возможно. А запустить собственно реестр в промышленную эксплуатацию возможно в конце 2019 года. Это вполне реально. Но необходима широкая явка участников, поэтому нам важна коммуникационная составляющая этого процесса. Мы сделаем все возможное для того, чтобы популяризовать эту возможность для IT-компаний разработать реестр", - сообщил он.

По его словам, опыт 2018 года позволит обезопасить АРМА от рисков в 2019 году.

"Мы еще больше упростим технические требования к реестру и начнем эти закупки раньше, плюс будем сопровождать их максимально широкой промо-кампанией для того, чтобы привлечь как можно больше украинских и иностранных специалистов в сфере IT для участия в конкурсе", - добавил Янчук.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Антон Янчук прогнозировал создание реестра арестованного имущества до 2019 года.