На сайте Росстата появились любопытные цифры, касающиеся Украины. В частности, как свидетельствует статистика, Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию: значительно меньше стал поток трудовой миграции, перестали приезжать вынужденные мигранты из восточной части Украины, оккупированной Россией.

Бывшая главным поставщиком мигрантов с 2014 года Украина сократила эту цифру в три раза: с с 47,7 в 2017 году до 14,8 тысячи человек в 2018. Украина спустилась на третью строчку в данных Росстата: впереди неё теперь Таджикистан и Казахстан - главные потоки трудовой миграции идут в Россию оттуда.

А украинцы, как отмечают сами россияне, стали предпочитать для заработков не Россию, а Польшу и другие западные страны.

Всего из Украины в прошлом году прибыло 137 776 человек, выехало из России - 122 954. Соответственно, в 2017 году прибыло 150 182 украинцев, выбыло - 102 491.

По данным Минсоцполитики, более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны.

По оценкам Нацбанка, в 2017 году украинцы на заработках прислали в Украину $ 9,3 млрд, то есть на $ 2 млрд больше, чем считалось ранее.