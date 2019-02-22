Финансовые новости
- |
- 22.02.19
- |
- 23:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В строительной отрасли в начале года зафиксирован рост
23:11 22.02.2019 |
Объемы строительства в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 6,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе 2019 года составил 6,5 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,3% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,7% и 10,0% соответственно.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе 2019 года, млн гривен:
|Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|6 527,2
|100,0
|Здания
|3 479,5
|53,3
|из них
|- жилые
|1 609,4
|24,7
|- нежилые
|1 870,1
|28,6
|Инженерные сооружения
|3 047,7
|46,7
|в том числе:
|транспортные сооружения
|480,1
|7,4
|- автострады, улицы и дороги
|327,1
|5,0
|- железные дороги
|108,1
|1,7
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|20,7
|0,3
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи
|766,7
|11,7
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи
|403,2
|6,2
|- местные трубопроводы и коммуникации
|363,5
|5,5
|комплексные промышленные сооружения
|1 553,8
|23,8
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|1 042,5
|16,0
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|280,6
|4,3
|- сооружения предприятий химической промышленности
|8,1
|0,1
|- сооружения металлургических предприятий
|222,6
|3,4
|- другие инженерные сооружения
|247,1
|3,8
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|30,5
|0,5
Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 3,5. С 2018 года рост промпроизводства составил 1,1%
По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 в.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук
|Убийца беспилотников. На что способна украинская антидроновая винтовка
|Нацбанк поддержал доллар 21 февраля. Его курс на межбанке перестал падать
|Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В строительной отрасли в начале года зафиксирован рост
|«Укртрансгаз» запустил онлайн-сервис для потребителей газа, позволяющий получить данные о своих поставщиках
|«Нафтогаз» заявил о возможных проблемах с переходом на новую схему работы газового рынка
|Газ для промышленности подешевеет на 15%
|Вадим Бодаев (SigmaBleyzer): надеемся, что в 2019 году механизм СРП в Украине, наконец, начнет работать
|Нефть перешла к росту 22 февраля, Brent подорожала до $67,5 за баррель
Это интересно
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально
|Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов
|Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку
|Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда
|Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок
|Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн
|Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер