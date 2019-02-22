В строительной отрасли в начале года зафиксирован рост

Объемы строительства в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 6,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе 2019 года составил 6,5 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,3% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,7% и 10,0% соответственно.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе 2019 года, млн гривен:





Выполнено строительных работ Объемы стройработ в январе, млн гривен Доля в общем объеме стройработ, в % Строительство, всего 6 527,2 100,0 Здания 3 479,5 53,3 из них - жилые 1 609,4 24,7 - нежилые 1 870,1 28,6 Инженерные сооружения 3 047,7 46,7 в том числе: транспортные сооружения 480,1 7,4 - автострады, улицы и дороги 327,1 5,0 - железные дороги 108,1 1,7 - порты, каналы, плотины и другие водные сооружения 20,7 0,3 трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи 766,7 11,7 - магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи 403,2 6,2 - местные трубопроводы и коммуникации 363,5 5,5 комплексные промышленные сооружения 1 553,8 23,8 - сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий 1 042,5 16,0 - сооружения предприятий электроэнергетики 280,6 4,3 - сооружения предприятий химической промышленности 8,1 0,1 - сооружения металлургических предприятий 222,6 3,4 - другие инженерные сооружения 247,1 3,8 из них: - сооружения спортивного и развлекательного назначения 30,5 0,5

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 3,5. С 2018 года рост промпроизводства составил 1,1%

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 в.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.