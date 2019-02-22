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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

13:28 22.02.2019 |

Экономика, Киев

 

Консалтинговая компания NAI Ukraine заявляет, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом средняя вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,8 процентных пунктов до 5,8%.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Небольшое повышение вакантности в компании объясняют вводом в эксплуатацию новых объектов.

"В 2018 году рынок торговой недвижимости Киева продолжал активно развиваться. В течение прошлого года был открыт ряд качественных торговых центров, среди них крупнейшие - Rive Gauche (арендная площадь 30 000 кв.м.), Мегамаркет Нивки (22 000 кв.м.), Retail Park Petrivka (15 000 кв.м.), Smart Plaza Polytech (15 000 кв.м.)", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2018 года совокупное предложение торговых площадей в столице представлено 110 объектами с общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м.

При этом прирост предложения за год составил около 101,5 тыс. кв м.

В текущем году заявлены к открытию ряд объектов, крупнейшими из которых являются ТРЦ Blockbuster Mall (1 очередь, 100 000 кв. м), ТРЦ Ocean Mall (100 000 кв. м), ТРЦ Retroville (91 254 кв. м) и ТРЦ River mall (61 550 кв. м).

При условии, что все заявленные объекты будут введены в эксплуатацию, на рынке появится дополнительно около 400 000 кв. м арендных площадей.

Эксперты NAI Ukraine ожидают при этом не только существенное увеличение, но и качественное изменение рынка торговой недвижимости, поскольку в эксплуатацию вводятся мощные объекты и часть из них строится в формате доминирующих торговых центров.

"Такое большое количество предложений на рынке может повлечь за собой появление "Dead Malls" - пустых, неинтересных для покупателей и арендаторов ТРЦ. Понятие, которое распространено в Америке, в Киеве может появиться в связи с тем, что такое большое количество предложений не нужно потребителю", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что за год арендные ставки в лучших торговых объектах выросли на 6-10%.
Кроме того, в NAI Ukraine провели ряд исследований, которые позволили определить основные характеристики посетителей ТРЦ в Киеве.

В частности, более половины опрошенных жителей Киева проводит свободное время в выходной день именно в ТРЦ, в будний день около 30% опрошенных посещают торговые объекты.

При этом основная часть расходов приходится на развлечения и одежду.

Среди посетителей ТРЦ больше женщин (54%), чем мужчин (46%).

Средние расходы за одно посещение составляют: на продукты питания - 600 гривен, на пару обуви - 1 300 гривен, на джинсы - 700 гривен.

На фудкорте посетители ТРЦ оставляют в среднем 140 гривен за одно посещение, на развлечения тратится 170 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация ритейлеров Украины заявляет, что в текущем году заявлен ввод в эксплуатацию 8 торговых объектов суммарной арендной площадью более 440 000 кв. м в Киеве, Львове и Одессе.
По материалам: Українські Новини
 

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