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В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine
Консалтинговая компания NAI Ukraine заявляет, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом средняя вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,8 процентных пунктов до 5,8%.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.
Небольшое повышение вакантности в компании объясняют вводом в эксплуатацию новых объектов.
"В 2018 году рынок торговой недвижимости Киева продолжал активно развиваться. В течение прошлого года был открыт ряд качественных торговых центров, среди них крупнейшие - Rive Gauche (арендная площадь 30 000 кв.м.), Мегамаркет Нивки (22 000 кв.м.), Retail Park Petrivka (15 000 кв.м.), Smart Plaza Polytech (15 000 кв.м.)", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что по итогам 2018 года совокупное предложение торговых площадей в столице представлено 110 объектами с общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м.
При этом прирост предложения за год составил около 101,5 тыс. кв м.
В текущем году заявлены к открытию ряд объектов, крупнейшими из которых являются ТРЦ Blockbuster Mall (1 очередь, 100 000 кв. м), ТРЦ Ocean Mall (100 000 кв. м), ТРЦ Retroville (91 254 кв. м) и ТРЦ River mall (61 550 кв. м).
При условии, что все заявленные объекты будут введены в эксплуатацию, на рынке появится дополнительно около 400 000 кв. м арендных площадей.
Эксперты NAI Ukraine ожидают при этом не только существенное увеличение, но и качественное изменение рынка торговой недвижимости, поскольку в эксплуатацию вводятся мощные объекты и часть из них строится в формате доминирующих торговых центров.
"Такое большое количество предложений на рынке может повлечь за собой появление "Dead Malls" - пустых, неинтересных для покупателей и арендаторов ТРЦ. Понятие, которое распространено в Америке, в Киеве может появиться в связи с тем, что такое большое количество предложений не нужно потребителю", - подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что за год арендные ставки в лучших торговых объектах выросли на 6-10%.
Кроме того, в NAI Ukraine провели ряд исследований, которые позволили определить основные характеристики посетителей ТРЦ в Киеве.
В частности, более половины опрошенных жителей Киева проводит свободное время в выходной день именно в ТРЦ, в будний день около 30% опрошенных посещают торговые объекты.
При этом основная часть расходов приходится на развлечения и одежду.
Среди посетителей ТРЦ больше женщин (54%), чем мужчин (46%).
Средние расходы за одно посещение составляют: на продукты питания - 600 гривен, на пару обуви - 1 300 гривен, на джинсы - 700 гривен.
На фудкорте посетители ТРЦ оставляют в среднем 140 гривен за одно посещение, на развлечения тратится 170 гривен.
Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация ритейлеров Украины заявляет, что в текущем году заявлен ввод в эксплуатацию 8 торговых объектов суммарной арендной площадью более 440 000 кв. м в Киеве, Львове и Одессе.
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