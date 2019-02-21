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Кабмин разрешил вывозить опасные отходы на утилизацию за границу
15:33 21.02.2019 |
Кабинет министров Украины своим постановлением разрешил вывозить опасные отходы на утилизацию за границу.
Соответствующий документ обнародован на сайте правительства в четверг.
Кабмин принял данное постановление в ноябре 2018 года, однако норма не действовала до момента ее публикации.
"Так сложилось, что на сегодня в Украине нет безопасных технологий утилизации такого типа опасных отходов, как пестициды. К 2015 году они экспортировались в страны ЕС, в частности, Польшу, Великобританию и Францию, которые имеют необходимые мощности для экологически безопасного уничтожения СЗР. Но из-за законодательных пробелов механизм трансграничной перевозки в рамках Базельской конвенции у нас был заблокирован", - прокомментировал постановление координатор агрохимического комитета Европейской бизнес ассоциации Виктор Погорилый.
По его словам, в связи с этим Минприроды с 2015 года не выдавало заключения и уведомления на трансграничную перевозку непригодных пестицидов. Это привело к накоплению значительного количества таких отходов на территории Украины, по разным данным, до 13 тыс. тонн.
"Сегодня, когда постановление уже опубликовано, Минприроды получило необходимое законодательное основание для выдачи соответствующих документов на осуществление трансграничной перевозки непригодных средств защиты растений на утилизацию. Речь идет о заключении и уведомлении, которые должны выдаваться в течение 10 рабочих и 60 календарных дней", - заключил координатор агрохимического комитета ЕБА.
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