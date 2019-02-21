Кабмин утвердил предельный объем кредита под частичную гарантию ВБ в $630 млн и предельную ставку - 5,9% годовых

Кабинет министров Украины утвердил Министерством финансов рамочные условия привлечения кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка (ВБ) в $375 млн, сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению Кабмина, заимствования будут осуществляться в евро в сумме, которая не превышает эквивалент $630 млн, под ставку не выше 5,9% годовых. Кредиторами выступают Deutsche Bank AG (Лондонский офис) та TMF Global Service (Великобритания).

Средства будут привлекаться двумя траншами: транш "А" со сроком погашения четыре года (амортизация каждые полгода) и транш "В" со сроком окончательного погашения через 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода).

Процентный доход начисляется и выплачивается каждые полгода.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.

Согласно пресс-релизу ВБ, указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.

В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн. По кредиту была использована первая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте.