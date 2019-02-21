В марте начнет курсировать по территории Украины новый регулярный транзитный контейнерный поезд из Беларуси в Румынию

Он станет восьмым транзитным контейнерным поездом, регулярно курсирующим через Украину. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

В Укрзалізниці отметили, что совместно с другими участниками проекта обеспечили все необходимые условия для его реализации.

Маршрут поезда будет пролегать транзитом через Украину между станциями Удрицк и Вадул-Сирет. В его составе планируется перевозить не менее 32 вагонов с контейнерами.

В компании подчеркивают, что одно из преимуществ такой логистической схемы грузоперевозок заключается в минимизации времени доставки. Ориентировочное время следования поезда по территории Украины - около полутора суток. "Грузоотправители выбирают этот вид перевозок из-за экономической выгоды по сравнению с другими видами транспорта и надежности в сохранности грузов", - подчеркивают в компании.

Ранее сообщалось, что только в 2018 году УЗ запустила восемь новых регулярных контейнерных поездов, курсирующих по установленному расписанию в определенные дни недели и обеспечивает ускоренную доставку грузов в контейнерах.

В 2018 году Укрзалізниця перевезла 334 963 крупнотоннажных контейнера в ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), что на 13% больше объемов 2017 года (295 479 ДФЭ). Увеличение произошло во всех видах сообщений: транзитном - на 24%, экспортном - на 17%, внутреннем - на 11% и импортном - на 8%.

Контейнерных поездов, курсирующих на постоянной основе уже 17, в том числе семь транзитных. В 2018 году в целом они перевезли 95 700 ДФЭ, что составляет 29% от общего объема перевезенных контейнеров, подчеркивают в Укрзалізнице.

Напомним, УЗ откорректировала в финплане на 2019 год уровень индексации тарифов на грузоперевозки в сторону понижения. Вместо прогнозируемых 16,6% УЗ отметила фактический индекс цен производителей - 14,2%.

Ранее сообщалось, что Укрзалізниця планирует в марте-апреле запустить пилотный проект по продаже гарантированных грузоперевозок через электронные аукционы.