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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В январе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 64,4% до 336,6 млн гривен

 

В январе 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 64,4% до 336,6 млн гривен по сравнению с январем 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 198,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 138 млн гривен (136,9 млн гривен и 67,8 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в январе 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 21,3% и составил 915,9 гривен.

Всего в январе 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше по сравнению с январем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 62,1% обращений).

В январе субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 649 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 32,1% до 2 704 млн гривен по сравнению с 2017 годом.

В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
По материалам: Українські Новини
 

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