Финансовые новости
- |
- 21.02.19
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В январе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 64,4% до 336,6 млн гривен
12:44 21.02.2019 |
В январе 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 64,4% до 336,6 млн гривен по сравнению с январем 2018 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 198,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 138 млн гривен (136,9 млн гривен и 67,8 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в январе 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 21,3% и составил 915,9 гривен.
Всего в январе 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше по сравнению с январем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 62,1% обращений).
В январе субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 649 тыс. домохозяйств.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 32,1% до 2 704 млн гривен по сравнению с 2017 годом.
В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изгнание 250 тыс. «поляков» и «литовцев». Почему «евробляхеры» перестали быть силой
ТОП-НОВОСТИ
|Рейтинги выборов: Как Порошенко делает с Тимошенко «третью непроходную»
|«Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку
|Финансисты уверены в крупных продажах валюты 21 февраля, несмотря на завершение налогового периода
|«Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Изгнание 250 тыс. «поляков» и «литовцев». Почему «евробляхеры» перестали быть силой
|В марте начнет курсировать по территории Украины новый регулярный транзитный контейнерный поезд из Беларуси в Румынию
|В январе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 64,4% до 336,6 млн гривен
|Украина освоила кредиты Всемирного банка на треть – Минфин
|«Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку
|Украина продолжает получать налоги из ОРДЛО – глава Госказначейства
Это интересно
|Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер
|Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками
|«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире
|Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение
|Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км
|Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
|Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»