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Украина освоила кредиты Всемирного банка на треть – Минфин
10:25 21.02.2019 |
Украина по состоянию на 1 февраля 2019 года использовала кредитные средства Всемирного банка на 742,310 миллиона долларов, или на 30,89%.
Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, в 2018 году показатель улучшился, и Украина освоила 270,78 миллиона долларов, или вдвое больше средств, чем в 2017 году.
В Минфине напомнили, что портфель кредитов Всемирного банка в Украине состоит из 8 проектов на общую сумму займов 2,403 миллиарда долларов.
Как сообщал УНИАН, Украине предстоит в 2019 году заплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 миллиардов гривень, или 6,1 миллиарда долларов по официальному курсу Национального банка.
Для рефинансирования этих платежей Министерство финансов рассчитывает в текущем году получить из внешних источников порядка 4 миллиарда долларов, включая Всемирный банк, Европейский Союз, двухстороннее кредитование с другими странами, выход на внешние рынки капитала.
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