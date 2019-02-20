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Транспортные предприятия Украины в январе увеличили перевозку грузов на 5% - Госстат
19:09 20.02.2019 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе 2019 года увеличили перевозку грузов на 4,8% по сравнению с январем 2018 года – до 51,5 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,9% - до 26,3 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-2019 железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 20,4 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в январе 2018 года.
Объем перевозки лесных грузов за отчетный период сократился на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, строительных материалов - на 43,1%, цемента - на 17,1%, черных металлов - на 10,4%, кокса - на 17%, лома черных металлов – на 55,4%. Вместе с тем объем перевозки каменного угля увеличился на 0,9%, железной и марганцевой руды - на 0,2%, химических и минеральных удобрений - на 2,4%, нефти и нефтепродуктов - на 34,5%, зерна и продуктов перемола - на 22,3%.
В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составили 86,4%, при этом, по сравнению январем 2018 года объем заграничных перевозок грузов уменьшился на 23,2%. В целом грузоперевозка водным транспортом сократилась на 21,5% - до 0,2 млн тонн.
В январе 2019 года объем перекачки грузов трубопроводным транспортом увеличился на 15,4% по сравнению с январем 2018 года - до 11,2 млн тонн. Так, перекачка газа выросла на 15,1%, нефти - на 3,3%. Транзит газа увеличился на 25,6%, нефти - на 5%, перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 32,9% и 32,6%.
Грузовые перевозки в Украине в январе 2019г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю 2018
|млн тонн
|в % к январю 2018
|Транспорт всего
|26297,4
|102,9
|51,5
|104,8
|железнодорожный
|14906,4
|93,0
|24,6
|92,1
|автомобильный
|3080,6
|111,7
|15,5
|124,4
|водный
|192,3
|79,1
|0,2
|78,5
|трубопроводный
|8094,4
|124,6
|11,2
|115,4
|авиационный
|23,7
|96,8
|0,006
|99,0
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