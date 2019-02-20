Транспортные предприятия Украины в январе увеличили перевозку грузов на 5% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе 2019 года увеличили перевозку грузов на 4,8% по сравнению с январем 2018 года – до 51,5 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,9% - до 26,3 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-2019 железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 20,4 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в январе 2018 года.

Объем перевозки лесных грузов за отчетный период сократился на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, строительных материалов - на 43,1%, цемента - на 17,1%, черных металлов - на 10,4%, кокса - на 17%, лома черных металлов – на 55,4%. Вместе с тем объем перевозки каменного угля увеличился на 0,9%, железной и марганцевой руды - на 0,2%, химических и минеральных удобрений - на 2,4%, нефти и нефтепродуктов - на 34,5%, зерна и продуктов перемола - на 22,3%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составили 86,4%, при этом, по сравнению январем 2018 года объем заграничных перевозок грузов уменьшился на 23,2%. В целом грузоперевозка водным транспортом сократилась на 21,5% - до 0,2 млн тонн.

В январе 2019 года объем перекачки грузов трубопроводным транспортом увеличился на 15,4% по сравнению с январем 2018 года - до 11,2 млн тонн. Так, перекачка газа выросла на 15,1%, нефти - на 3,3%. Транзит газа увеличился на 25,6%, нефти - на 5%, перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 32,9% и 32,6%.



Грузовые перевозки в Украине в январе 2019г:



