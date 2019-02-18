С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% — Розенко

Размер пенсий в Украине в результате их осовременивания с 1 марта увеличится на 17-20%, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

В эфире "5 канала" он пояснил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме. "Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", - цитирует вице-премьера сайт правительства.

П.Розенко напомнил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года. "Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий", - указал он.

По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий. "Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", - сказал он.



