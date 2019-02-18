Финансовые новости
- |
- 18.02.19
- |
- 09:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США увеличили помощь Украине почти на 700 миллионов долларов
Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 миллионов долларов.
Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.
Пакет включает "Закон относительно ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому Закону увеличена и утверждена в объеме $445,7 млн долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование".
"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695 700 миллионов долларов США", - подчеркнули в посольстве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар чуть подешевел на межбанке 15 февраля. Новая неделя начнется с американского выходного
|Сытник проигрывает «битву за «Роттердам+» – Кулик
|Против кого из кандидатов агитирует Вакарчук
|44 кандидата в президенты. Все, что нужно о них знать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине появится еще один международный аэропорт
|С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% — Розенко
|США увеличили помощь Украине почти на 700 миллионов долларов
|Нефть 18 февраля торгуется у максимума с ноября на снижении добычи ОПЕК и торговом оптимизме
|Сытник проигрывает «битву за «Роттердам+» – Кулик
|Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $65,5 за баррель
Это интересно
|Airbus прекратит производство самых больших пассажирских самолетов в мире
|Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море
|Электросамолет Sun Flyer 2 впервые поднялся в воздух
|ЕС согласовал реформу авторского права в интернете
|Крупные отели и авиакомпании шпионят за пользователями через свои приложения
|Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни