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Правительство упростило растаможку «евроблях»
14:23 15.02.2019 |
Правительство решило ускорить процедуру таможенного оформления авто на еврорегистрации, временно отменив обязательную экологическую сертификацию таких автомобилей.
Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 13 февраля.
Если в техпаспорте авто указано соответствие экологическим нормам, его не нужно будет во второй раз подтверждать в органах сертификации.
Временная отмена сертификации будет действовать до 24 мая 2019 года, то есть до окончания действия Временного порядка растаможивания транспортных средств.
Кроме того, 22 февраля заканчивается льготный период определения ставки акцизного налога с применением коэффициента 0,5 для авто на еврорегистрации. Поэтому 20, 21 и 22 февраля время работы подразделений таможни, осуществляющих таможенное оформление, продлено до полуночи. Об этом сообщает ГФС.
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