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В январе официальный уровень безработицы составил 364,3 тыс. человек
12:09 15.02.2019 |
По данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 364,3 тыс. безработных.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
На 1 января 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.
Количество вакансий в январе составило 67,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию).
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2018 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта до 1,3%.
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