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Украина пожаловалась в ВТО на новые транзитные ограничения России
08:27 15.02.2019 |
В рамках заседания Комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации, которое состоялось 12-13 февраля в Женеве, украинская делегация заявила о несоблюдении Российской Федерацией своих обязательств относительно свободы транзита после введения Россией запрета ввозить на ее территорию товары, которые перемещались транзитом через территорию Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
"Представители украинской делегации обратили внимание членов комитета на введение Российской Федерацией запрета на ввоз на ее территорию отдельных товаров, перемещаемых транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые являются членами ВТО", - сказано в сообщении.
Подобные меры, по мнению украинской стороны, не согласуются с положениями некоторых статей Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные препятствия для транзита.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2018 года РФ приняла постановление, которое, среди прочего, запрещает ввоз на таможенную территорию России товаров, согласно перечню, которые перемещались транзитом через территорию Украины.
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