Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2018г вырос в 2,3 раза – Госстат

С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале прошлого года дефицит составил около $2,38 млрд, или в 1,7 раза больше показателя четвертого квартала прошлого года.
Согласно информации Госстата, в 2018 году экспорт товаров и услуг возрос на 8,6% - до $57,12 млрд, тогда как импорт - на 14,3%, до $62,94 млрд.
С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале рост экспорт составил 6,9% – до $15,41 млрд, тогда как рост импорта – 12,5%, до $17,79 млрд.
Госстат уточняет, что экспорт в страны СНГ в минувшем году увеличился всего на 0,3% – до $10,71 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 14,5% – до $13,88 млрд, в том числе в четвертом квартале было зафиксировано снижение экспорта на 1,2% – до $2,77 млрд при увеличении импорта на 3,7% – до 43,84 млрд.
В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта – соответственно 14,3% (до $23,03 млрд) и 12,7% (до $26,29 млрд), в том числе в четвертом квартале – соответственно на 11% (до $6,31 млрд) и на 9,5% (до $7,25 млрд).
Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в минувшем году вырос га 54,5% – до $9,8 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился только на 15,5% – до $6,05 млрд.
Как сообщалось, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составил $2,63 млрд, тогда как в 2016 года внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд.
Сводный внешнеторговый баланс Украины за 2018 год ($, млн)
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|2017
|2018
|2017
|2018
|2017
|2018
|Всего (товары и услуги) ¹
|38158,0
|41705,0
|39270,5
|45155,0
|–1112,5
|–3450,0
|Страны СНГ
|7876,0
|7945,3
|8427,3
|10047,5
|–551,3
|–2102,2
|Другие страны мира
|30282,0
|33759,7
|30843,2
|35107,5
|–561,2
|–1347,8
|в т.ч. ЕС
|14466,8
|16717,1
|16707,6
|19035,8
|–2240,8
|–2318,7
|Товары
|31323,4
|34551,1
|35332,5
|41019,8
|–4009,1
|–6468,7
|Страны СНГ
|5049,0
|5182,8
|7965,3
|9572,9
|–2916,3
|–4390,1
|Другие страны мира
|26274,4
|29368,3
|27367,2
|31446,9
|–1092,8
|–2078,6
|в т.ч. страны ЕС
|12596,7
|14612,1
|14915,2
|16869,6
|–2318,5
|–2257,5
|Услуги
|7860,8
|8769,3
|3939,9
|4137,2
|3920,9
|4632,1
|Страны СНГ
|2832,0
|2767,3
|462,0
|474,6
|2370,0
|2292,7
|Другие страны мира
|5028,8
|6002,0
|3477,9
|3662,6
|1550,9
|2339,4
|в т.ч. страны ЕС
|2464,1
|2878,1
|1793,4
|2168,1
|670,7
|710,0
1 Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в 2018г. составляли в экспорте $2076,3 млн (в 2017г. - $1399,5 млн), в импорте - $2,7 млн (в 2017г. - $2,7 млн).
Данные: Госстат