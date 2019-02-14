Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2018г вырос в 2,3 раза – Госстат

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале прошлого года дефицит составил около $2,38 млрд, или в 1,7 раза больше показателя четвертого квартала прошлого года.

Согласно информации Госстата, в 2018 году экспорт товаров и услуг возрос на 8,6% - до $57,12 млрд, тогда как импорт - на 14,3%, до $62,94 млрд.

С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале рост экспорт составил 6,9% – до $15,41 млрд, тогда как рост импорта – 12,5%, до $17,79 млрд.

Госстат уточняет, что экспорт в страны СНГ в минувшем году увеличился всего на 0,3% – до $10,71 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 14,5% – до $13,88 млрд, в том числе в четвертом квартале было зафиксировано снижение экспорта на 1,2% – до $2,77 млрд при увеличении импорта на 3,7% – до 43,84 млрд.

В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта – соответственно 14,3% (до $23,03 млрд) и 12,7% (до $26,29 млрд), в том числе в четвертом квартале – соответственно на 11% (до $6,31 млрд) и на 9,5% (до $7,25 млрд).

Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в минувшем году вырос га 54,5% – до $9,8 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился только на 15,5% – до $6,05 млрд.

Как сообщалось, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составил $2,63 млрд, тогда как в 2016 года внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд.



Сводный внешнеторговый баланс Украины за 2018 год ($, млн)

Экспорт Импорт Сальдо 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Всего (товары и услуги) ¹ 38158,0 41705,0 39270,5 45155,0 –1112,5 –3450,0 Страны СНГ 7876,0 7945,3 8427,3 10047,5 –551,3 –2102,2 Другие страны мира 30282,0 33759,7 30843,2 35107,5 –561,2 –1347,8 в т.ч. ЕС 14466,8 16717,1 16707,6 19035,8 –2240,8 –2318,7 Товары 31323,4 34551,1 35332,5 41019,8 –4009,1 –6468,7 Страны СНГ 5049,0 5182,8 7965,3 9572,9 –2916,3 –4390,1 Другие страны мира 26274,4 29368,3 27367,2 31446,9 –1092,8 –2078,6 в т.ч. страны ЕС 12596,7 14612,1 14915,2 16869,6 –2318,5 –2257,5 Услуги 7860,8 8769,3 3939,9 4137,2 3920,9 4632,1 Страны СНГ 2832,0 2767,3 462,0 474,6 2370,0 2292,7 Другие страны мира 5028,8 6002,0 3477,9 3662,6 1550,9 2339,4 в т.ч. страны ЕС 2464,1 2878,1 1793,4 2168,1 670,7 710,0

1 Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в 2018г. составляли в экспорте $2076,3 млн (в 2017г. - $1399,5 млн), в импорте - $2,7 млн (в 2017г. - $2,7 млн).

Данные: Госстат