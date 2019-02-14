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В 2018 положительное сальдо внешней торговли услугами составило $6 млрд
18:47 14.02.2019 |
В 2018 году экспорт услуг превысил импорт на 6 048,6 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в 2018 годом составил 11 854,8 млн долларов, увеличившись на 10,6%, или на 1 136 млн долларов по сравнению с 2017 годом.
Импорт услуг составил 5 806,2 млн долларов, увеличившись на 6%, или на 328,7 млн долларов по сравнению с 2017 годом.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 4 632,1 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в 2018, млн долларов США:
|Экспорт
|Импорт
|2018
|в % к 2017
|2018
|в % к 2017
|Услуги, всего
|11854,8
|110,6
|5806,2
|106,0
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|2084,3
|146,8
|2,8
|104,0
|Услуги для переработки товаров во внутренней экономике
|8,0
|39,4
|0,1
|220,6
|Услуги для переработки товаров за границей
|2076,3
|148,4
|2,7
|102,6
|Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям
|241,5
|99,0
|78,7
|109,9
|Транспортные услуги, в том числе
|5823,8
|99,4
|1380,1
|113,8
|Морской транспорт, всего
|517,5
|84,5
|211,7
|95,0
|Речной транспорт, всего
|*
|*
|*
|*
|Воздушный транспорт, всего
|1219,2
|111,7
|639,0
|141,2
|Железнодорожный транспорт, всего
|534,2
|92,0
|274,7
|92,3
|Автомобильный транспорт, всего
|294,3
|107,5
|136,9
|103,1
|Трубопроводный транспорт
|2959,0
|98,7
|*
|*
|Передача электроэнергии
|*
|*
|*
|*
|Другой транспорт
|229,2
|95,5
|21,1
|127,1
|Услуги почтовой и курьерской службы
|35,7
|116,8
|17,2
|163,1
|Путешествия
|286,6
|118,1
|979,4
|123,2
|Строительные услуги
|146,6
|143,3
|57,2
|53,7
|Строительство заграницей
|121,4
|135,0
|23,8
|58,3
|Строительство во внутреннюю экономику
|25,2
|204,2
|33,4
|50,8
|Страховые услуги
|44,6
|112,0
|78,0
|60,8
|Финансовые услуги
|107,1
|144,4
|466,4
|109,9
|Роялти и лицензионные услуги
|41,5
|142,6
|472,8
|116,4
|Услуги франшизы и использование торговой марки
|12,3
|168,9
|207,1
|121,8
|Лицензионные услуги
|21,6
|152,6
|195,5
|113,7
|Патентные услуги
|2,6
|89,5
|1,3
|112,1
|Другие роялти
|5,0
|105,3
|68,9
|109,3
|Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
|2044,2
|116,1
|462,6
|109,1
|Телекоммуникационные услуги
|157,2
|82,5
|110,7
|81,9
|Компьютерные услуги
|1578,4
|120,3
|245,5
|122,6
|Информационные услуги
|308,6
|119,4
|106,5
|120,2
|Деловые услуги, всего
|1012,2
|109,8
|1227,1
|148,2
|Услуги исследования и разработки
|112,6
|90,0
|*
|*
|Профессиональные и консалтинговые услуги
|463,9
|116,3
|488,2
|126,9
|Научные и технические услуги
|211,3
|104,6
|100,7
|128,1
|Обработка и устранения загрязнения окружающей среды
|*
|*
|*
|*
|Услуги сельского хозяйства и услуги добычи
|*
|*
|115,5
|292,8
|Услуги операционного лизинга
|32,9
|99,1
|256,8
|220,3
|Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги
|83,6
|101,8
|26,6
|77,3
|Другие деловые услуги
|82,6
|126,3
|43,1
|99,2
|Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего
|17,3
|117,5
|11,2
|54,2
|Аудиовизуальные услуги
|13,9
|127,4
|6,6
|37,5
|Культурные и рекреационные услуги
|0,9
|70,6
|2,5
|219,0
|Другие личные услуги
|2,5
|98,4
|2,1
|112,4
|Государственные услуги
|5,2
|136,9
|589,9
|55,9
* Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
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