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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В 2018 отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $9 801,1 млн

 

В 2018 году импорт товаров превысил экспорт на 9 801,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).

Экспорт товаров в 2018 году составил 47 339,9 млн долларов, при этом он увеличился на 9,4% по сравнению с 2017 годом.

Импорт товаров в 2018 году составил 57 141,0 млн долларов, увеличившись на 15,2%.

Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 8 865,7 млн долларов.

В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.

В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).
По материалам: Українські Новини
 

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