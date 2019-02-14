ГФС оштрафовала предприятия на миллиард за нарушения при наличных расчетах

Подразделения контроля за наличным оборотом Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в 2018 году провели 16,9 тысячи проверок, по результатам которых оштрафовали субъектов хозяйствования на общую сумму 937,6 миллиона гривень.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, все проверки были организованы из-за наличия рисков в хозяйственной деятельности предприятий, а за прошлый год нарушения установлены в 100% проведенных проверок.

В целом, за указанный период налоговики осуществили 14,7 тысячи фактических проверок и 2,2 тысячи документальных проверок, по результатам которых оштрафовали предприятия на 442,8 миллиона гривень и на 494,8 миллиона гривень соответственно.

"Благодаря применению риск-ориентированного отбора субъектов хозяйствования для проверок, сумма финансовых санкций по их результатам в 2018 году выросла более чем вдвое, или на 549,9 миллиона гривень, с 387,8 миллиона гривень до 937,7 миллиона гривень", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что вследствие усиленного контроля за сферой наличных расчетов объемы торговой выручки, проведенной через РРО, увеличились в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 166,5 миллиарда гривень, или на 19%.

Согласно данным ГФС, в Украине насчитывается 130 тысяч субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали 308 тысяч регистраторов расчетных операций (кассовые аппараты или РРО) и 292 тысячи книг учета расчетных операций (КУРО), через которые проводятся расчетные операции в сфере торговли и услуг.

Кроме того, в сообщении отмечается, что под постоянным вниманием подразделений контроля за расчетными операциями ГФС находятся более 1,4 миллиона физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года ГФС запустила в тестовом режиме информационную систему для онлайн-регистрации расчетных операций E-Receipt, которая дает возможность плательщикам зарегистрировать кассу и кассиров в режиме онлайн.

Кроме того, в электронном кабинете плательщика на сайте ГФС введен сервис, с помощью которого потребители (покупатели) могут проверить подлинность кассовых чеков, выданных при проведении расчетов, и проинформировать органы ГФС об их возможной подделке.

С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.