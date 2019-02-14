Финансовые новости
- |
- 14.02.19
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правительство сократило количество проверок грузов на таможне
12:24 14.02.2019 |
Кабинет министров Украины с целью оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины сократил перечень видов контроля в пунктах пропуска через госграницу.
Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, правительство внесло эти изменения с целью реализации положений закона Украины № 2530 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины».
В частности, правительство исключило следующие виды контроля, осуществляемые в пунктах пропуска через госграницу: санитарно-карантинный, экологический, радиологический, а также контроль за перемещением культурных ценностей через госграницу.
«Внесенные изменения позволят привести нормы положения о пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля в соответствие с Таможенным кодексом Украины. Это одно из четырех постановлений Кабинета министров, которые были внесены Минфином на рассмотрение правительства для приведения положений актов правительства в соответствие с законом №2530. Ожидаем принятия остальных», - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года Верховная Рада приняла закон об электронизации процедур таможенного оформления посредством механизма «единого окна», а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур.
В частности, закон регламентирует функционирование единого сайта с электронными документами для контролирующих органов, отменяет необходимость подачи бумажных скан-копий документов, а также вводит ограничения времени для проведения контроля таможенными органами.
По данным Фискальной службы, в общий фонд госбюджета в 2018 году 338,8 млрд грн таможенных платежей, что почти на 11,5% превышает показатель 2017 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры говорят о снижении активности на межбанке
|Дело на миллион долларов: Когда Тимошенко назовет Шабунина «порохоботом»
|Кабмин разрешил Супрун исполнять часть обязанностей министра здравоохранения
|Кому, когда и сколько? Почему нет компромисса в земельном вопросе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правительство сократило количество проверок грузов на таможне
|Кабмин снова снизил соцнорматив потребления газа для расчета субсидий с 4,4 куб. м/человек в месяц до 3,3 куб. м/человек в месяц
|ПриватБанк против Коломойского: суд арестовал участки в Буковеле
|Нафтогаз заявил, что уплатил дивиденды, согласно графику
|Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море
|Вице-президент МБ Сирил Мюллер: У меня сейчас больше оптимизма касательно Украины, чем в 2015-м
Это интересно
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании
|Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены