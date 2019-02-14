Правительство сократило количество проверок грузов на таможне

Кабинет министров Украины с целью оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины сократил перечень видов контроля в пунктах пропуска через госграницу.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, правительство внесло эти изменения с целью реализации положений закона Украины № 2530 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

В частности, правительство исключило следующие виды контроля, осуществляемые в пунктах пропуска через госграницу: санитарно-карантинный, экологический, радиологический, а также контроль за перемещением культурных ценностей через госграницу.

«Внесенные изменения позволят привести нормы положения о пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля в соответствие с Таможенным кодексом Украины. Это одно из четырех постановлений Кабинета министров, которые были внесены Минфином на рассмотрение правительства для приведения положений актов правительства в соответствие с законом №2530. Ожидаем принятия остальных», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года Верховная Рада приняла закон об электронизации процедур таможенного оформления посредством механизма «единого окна», а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур.

В частности, закон регламентирует функционирование единого сайта с электронными документами для контролирующих органов, отменяет необходимость подачи бумажных скан-копий документов, а также вводит ограничения времени для проведения контроля таможенными органами.

По данным Фискальной службы, в общий фонд госбюджета в 2018 году 338,8 млрд грн таможенных платежей, что почти на 11,5% превышает показатель 2017 года.

