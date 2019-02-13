Правительство Украины утвердило ГОЗ на 2019г

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил гособоронзаказ (ГОЗ) на 2019 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в оборонном секторе.

"Сегодня правительством утвержден гособоронзаказ на 2019 год, параметры коррелируются с прогнозными", - сказал собеседник агентства.

Согласно озвученным в декабре 2018 года прогнозным оценкам Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), объем ГОЗ на 2019 год может составить порядка 25 млрд грн. Это на 19% больше в сравнении с параметрами ГОЗ на 2018 год, который, по данным ведомства составил 21 млрд грн.

Как прогнозировали в МЭРТ, госфинансирование потребностей развития мощностей ОПК в 2019 году останется "на уровне 2018 года".

Как сообщалось, в 2018 году на госфинансирование программ развития ОПК по линии МЭРТ в госбюджете, вместе с внесенными в августе уточнениями, предусмотрено 3,043 млрд грн. В госбюджете на 2019 год на госфинансирование программ развития ОПК по линии МЭРТ предусмотрено 2,42 млрд грн, что на 20,37% меньше в сравнении с 2018 годом. Согласно госбюджету-2019, на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии Министерства обороны предусмотрено 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше чем в 2018 году.

Согласно озвученным СНБО в сентябре 2018 года данным, среди приоритетов оборонного бюджета страны на 2019 год: разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет); артвооружения; бронетехники; высокоточных средств поражения; боеприпасов и продуктов спецхимии; усиление системы ПВО государства и возможностей Воздушных сил ВСУ; реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы спецсвязи и защиты информации; обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.

Доля расходов на задачи перевооружения ВСУ в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, тогда как в 2018 году на эти цели было выделено 19% бюджета ведомства. Общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 102,49 млрд грн, в общем объеме расходов военного ведомства- 81,69 млрд грн (79,7% бюджета) будут направлены на обеспечение деятельности ВСУ.

Предусмотренный в госбюджете-2019 общий объем расходов на сектор безопасности и обороны, по данным Минфина, составит 212 млрд грн (5,4% ВВП), или на 18,6% больше, чем в 2018 году.

Доля расходов на потребности перевооружения ВСУ в объем объеме финансирования сектора безопасности и обороны составит в 2019 году 8%.