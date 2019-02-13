Доля ІТ-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП - Кубив

Доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Сегодня IT-cектор - это 4% ВВП, 150 тыс. работников, с высокой заработной платой, которые формируют средний класс. Их через полтора года станет уже 200 тыс.", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров в среду.

С.Кубив также отметил, что правительство намерено поддерживать инвестиции в инновации в таких сферах, как агропромышленный комплекс, IT-индустрия, авиастроительство, туризм, инфраструктура и др.

"Совместно с Национальным банком мы должны сформировать лучшие предпосылки для создания финансовых проектов, которые создадут новые высокооплачиваемые рабочие места", - добавил С.Кубив.