В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

В Украине в 2018 году государственная поддержка киноиндустрии составила 1 млрд грн, в прокат вышли 22 из 49 созданных фильмов, сообщил премьер министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Мы правильно поступили, когда начали поддерживать украинский кинематограф. Сегодня он начинает превращаться в масштабную индустрию... Мы обеспечили 1 млрд (грн - ИФ) господдержки, 49 фильмов завершены, уже 22 фильма - в прокате. Первые 15 телесериалов запущены в производство", - сказал он.

По словам премьера, Министерство культуры в 2018 году осуществило около 300 культурно-творческих проектов и мероприятий, а для публичных библиотек было куплено около миллиона украиноязычных изданий.

"Хочу подчеркнуть: сегодня мы имеем украинское кино, украинскую книгу, украинскую песню. Я не знаю, кто как, но если я слушаю песни, то 2/3 и, возможно, даже больше я слушаю на украинском языке", - отметил В.Гройсман.

По его словам, все это положительно отразится на экономике и на развитии страны в целом.

Как сообщалось, закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" предусматривает выделение 1 млрд грн на поддержку в стране кинопроизводства.