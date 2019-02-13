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В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман
В Украине в 2018 году государственная поддержка киноиндустрии составила 1 млрд грн, в прокат вышли 22 из 49 созданных фильмов, сообщил премьер министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.
"Мы правильно поступили, когда начали поддерживать украинский кинематограф. Сегодня он начинает превращаться в масштабную индустрию... Мы обеспечили 1 млрд (грн - ИФ) господдержки, 49 фильмов завершены, уже 22 фильма - в прокате. Первые 15 телесериалов запущены в производство", - сказал он.
По словам премьера, Министерство культуры в 2018 году осуществило около 300 культурно-творческих проектов и мероприятий, а для публичных библиотек было куплено около миллиона украиноязычных изданий.
"Хочу подчеркнуть: сегодня мы имеем украинское кино, украинскую книгу, украинскую песню. Я не знаю, кто как, но если я слушаю песни, то 2/3 и, возможно, даже больше я слушаю на украинском языке", - отметил В.Гройсман.
По его словам, все это положительно отразится на экономике и на развитии страны в целом.
Как сообщалось, закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" предусматривает выделение 1 млрд грн на поддержку в стране кинопроизводства.
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