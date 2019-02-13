Финансовые новости
- |
- 13.02.19
- |
- 22:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Соотношение госдолга Украины к ВВП в 2018 г. снизилось до 60,9% - МЭРТ
12:46 13.02.2019 |
Соотношение уровня государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины в 2018 году снизилось до 60,9% с 68% в 2017 году, приведены данные в презентации Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
Согласно документу, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", МЭРТ при этом оценивает сумму прямого и гарантированного государством долга в $79,73 млрд (в 2017 году - $76,31 млрд).
Ранее Министерство финансов сообщало, что государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к ВВП до 62,7% с 71,8%. При этом, по оценкам ведомства, сумма госдолга за год возросла до $78,32 млрд с $76,31 млрд.
Как сообщалось, в конце августа 2018 года правительство Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга по отношению к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу 2018 года вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП. Документ предусматривает сокращение этого показателя до 52% до конца 2019 года и до 49% - до 2020 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью
|Суд арестовал имущество «ДнепрАзота», Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов и НЗФ
|Что сулит украинцам Петр Порошенко в своей предвыборной программе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть сократили подъем на данных о запасах в США, Brent на уровне $63,44 за баррель
|Кому, когда и сколько? Почему нет компромисса в земельном вопросе
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|Корейская компания купила зерновой терминал в Николаеве
|Правительство Украины утвердило ГОЗ на 2019г
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.02.18
Это интересно
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании
|Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены
|Маск назвал цену билета на космическом корабле SpaceX до Марса
|Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado
|Как выглядит в Германии идеальное рабочее место
|Стартап по роботизированной доставке Nuro привлёк почти миллиард долларов инвестиций
|«Троянский конь» против рака: новое лекарство британских ученых