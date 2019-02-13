Минфин Украины обсуждает со странами G7 возможность привлечения официального финансирования

Министерство финансов ведет переговоры со странами G7 относительно возможности предоставления Украине финансирования, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.

"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов у международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", - сказала она на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве во вторник.

Относительно двустороннего кредитования О.Макарова уточнила, что ведомство ведет переговоры со странами G7. В то же время министр не исключила возможности привлечения кредитов и у других стран, которые согласятся профинансировать страну.

Сумму потенциальных заимствований как у МФО, так и стран G7, глава Минфина не уточнила. При этом она напомнила, что общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне $4 млрд.

