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Минфин Украины обсуждает со странами G7 возможность привлечения официального финансирования
12:42 12.02.2019 |
Министерство финансов ведет переговоры со странами G7 относительно возможности предоставления Украине финансирования, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.
"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов у международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", - сказала она на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве во вторник.
Относительно двустороннего кредитования О.Макарова уточнила, что ведомство ведет переговоры со странами G7. В то же время министр не исключила возможности привлечения кредитов и у других стран, которые согласятся профинансировать страну.
Сумму потенциальных заимствований как у МФО, так и стран G7, глава Минфина не уточнила. При этом она напомнила, что общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне $4 млрд.
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