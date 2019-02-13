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Минфин Украины в ближайшее время использует 2-ю часть гарантии ВБ - Маркарова
12:26 12.02.2019 |
Министерство финансов Украины намерено в ближайшее время осуществить заимствование под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка (ВБ), сказала глава Минфина Оксана Маркарова.
"Мы очень активно работали с ВБ. Как вы знаете, нам была предоставлена гарантия по займам. В ближайшее время мы полностью ее используем", - сказал она во время ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве во вторник.
Сумму нового займа глава Минфина не уточнила, сказала, что она еще обсуждается. О.Маркарова рассчитывает, что новый займ будет привлечен до конца февраля.
Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.
Согласно пресс-релизу ВБ, указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.
В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн. По кредиту была использована часть гарантии в сумме $375 млн в эквиваленте в евро.
Средства получены двумя траншами: транш "А" в размере EUR53,2 млн со сроком погашения четыре года и транш "В" в размере EUR296,1 млн со сроком окончательного погашения 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода).
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