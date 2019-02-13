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НБУ отмечает приближение январской инфляции к траектории ожидаемого снижения
08:08 12.02.2019 |
Годовой показатель инфляции по итогам января вплотную приблизился к траектории прогноза, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
НБУ напоминает, что инфляция в январе 2019 года к январю 2018 года замедлилась до 9,2% с 9,8% в декабре 2018 года к декабрю 2017 года. Центробанк не уточняет ежемесячную траекторию в 2019 году, поквартальный прогноз предполагает замедление годовой инфляции к концу первого квартала до 8,4%, второго квартала - 8,4%, третьего - 7,7% и четвертого - 6,3%.
Ранее Нацбанк отмечал, что динамика учетной ставки на прогнозном горизонте будет зависеть от развития инфляционных процессов и реализации проинфляционных рисков. При этом НБУ видит потенциал для смягчения монетарной политики при устойчивом ослаблении инфляционных рисков и следовании инфляции по траектории прогноза.
Как сообщалось, НБУ по итогам предыдущих трех заседаний монетарного комитета, 31 января 2019 года, 13 декабря и 25 октября 2018 года, сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.
В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года.
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