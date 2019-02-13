Объем сделок M&A в Украине в 2018г возрос в 1,8 раза - KPMG

Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2018 году возрос в 1,8 раза - до $1,817 млрд, их общее количество - на 19,4%, до 80, сообщается в отчете на сайте KPMG в Украине.

В то же время в документе отмечено, что объем и количество сделок все еще далеки от показателей 2013 года, когда было зафиксировано 108 транзакций на $3,819 млрд.

По оценкам KPMG, это обусловлено снижением прозрачности транзакций, в том числе сумма купли/продажи в 2018 году была раскрыта только в отношении 48% сделок против 59% в 2013 году. Кроме того, в течение минувших пяти лет снизился почти на треть - до $20 млн средний размер транзакций на фоне падения экономики и девальвации гривни.

KPMG также отметила, что в 2018 году львиная доля сделок - 62% по объему и 63% по количеству - была заключена между резидентами.

Активность иностранных игроков возросла на 47% (в 25 транзакциях одной из сторон выступали иностранные инвесторы), в том числе в 11 сделках учувствовали иностранные инвесторы, только пришедшие в Украину. В то же время, средний объем сделок с нерезидентами снизился на 16% - до $42 млн. Авторы отчета полагают, что это обусловлено осторожностью новых инвесторов, объем транзакций которых более чем вдвое уступал сумме остальных сделок.

Говоря об ожиданиях на текущий год, KPMG отметила вероятную отсрочку некоторых сделок на фоне предстоящих двойных выборов. Соответственно итоговые показатели могут быть более скромные, чем в 2018 году.

В то же время, авторы отчета отмечают сохранение существенного потенциала для новых сделок в более отдаленной перспективе, учитывая постепенное улучшение экономических показателей и институциональной среды Украины.

"Объем украинских M&A составляет всего 1,4% ВВП, тогда как в среднем в мире - на уровне 4,3% ВВП. Это говорит о низкой инвестиционной активности в Украине", - подчеркивает KPMG.

По данным KPMG крупнейшими сделками прошлого года были:

- покупка группой компаний в составе Metinvest B.V. (Нидерланды, группа "Метинвест"), Altana Limited, Misandyco Holdings LTD (обе Кипр) и Treimur Investments Limited (Британские-Виргинские о-ва) у группы "Донецксталь" производителя коксующего угля - "Шахтоуправление "Покровское" и одну из крупнейших в стране углеобогатительных фабрик - "Свято-Варваринская" (оба - Донецкая обл.). Сумма сделки - $714 млн;

- покупка структурой The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co. (SALIC) у BNP Paribas SA и Credit Agricole SA (оба - Франция) большинства сельскохозяйственных активов группы "Мрия" за $242 млн;

- покупка группой DCH Александра Ярославского 98% акций Днепровского металлургического завода (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ") за $106 млн.

- приобретение агрохолдингом МХП у Slovenian Steel Group 91% акций словенской компании Perutnina Ptuj за $100 млн;

- выкуп группой лиц в составе группы ICU, фонда группы - CIS Opportunities Fund SPC Ltd (Британские-Виргинские о-ва) и кипрской Xomeric Holdings Ltd (Кипр) у ВТБ Банка 17% Burger King Russia за $82 млн;

- покупка структурами Julius Baer Group 6% акций Kernel Holding SA (Люксембург) за $73 млн;

- продажа группой "ЕвроХим" некой нераскрывшейся структуре украинской "дочки" "Агроцентр ЕвроХим-Украина" за $53 млн;

- покупка ODELUS-Construkt Kft (Венгрия) у кипрской Vrakas Stilianos 100% ООО "Укррослизинг" (Киев) за $50 млн;

- покупка японской корпорации Sumitomo 51% акций британской Oscar Agro Limited, владеющей компаниями "Спектр-Агро" и "Спектр-Агротехника" (обе - Киевская обл.) за $45 млн;

- приобретение группой компаний Vitagro через агрохолдинг "Зоря" контроля над "Агрофирмой Трипилля" и "Радивилив Агро" (все - Ривненская обл.), входящих в агропромышленную группу "Пан Курчак" за $45 млн.