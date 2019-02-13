В правительстве предлагают строить только энергоэффективное жилье

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины планирует ввести норму о строительстве жилых домов с классом энергоэффективности не ниже "С", сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"23 июля прошлого года вступил в силу важный для энергонезависимости Украины закон о энергоэффективности зданий. Он внедряет европейские требования к энергосбережению и вводит классы эергоэффективности зданий от A до G. Поэтому во время обновления ГСН о жилых домах эти изменения должны также быть учтены", - цитирует пресс-служба Л.Парцхаладзе.

Согласно сообщению, в проекте ГСН закреплено обязательное проектирование жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже "С", а также с учетом требований ГСН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция домов".

Как сообщалось, с 1 декабря 2018 года вступили в силу новые государственные строительные нормы о введении европейских требований к теплоизоляции фасадов, позволяющие экономить до 15% тепла ежегодно.