Рост цен промпроизводителей в Украине в январе ускорился до 1% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам января 2019 года рост цен в промышленности замедлился до 10,4% с 14,2% по итогам декабря, 16,5% - ноября, 16,6% - октября и 18,9% - сентября 2018 года.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в январе 2019 года возросли на 1,6%, а при поставках за пределы Украины снизились на 1,7%. В годовом измерении цены выросли на 12,8% и 0,9% соответственно.
Как сообщает Госстат, в добывающей промышленности и разработке карьеров в целом в январе текущего года по сравнению с декабрем 2018 года продукция подешевела на 2,6%, в частности, в добыче железных руд на 7,5%, сырой нефти и природного газа - на 2,1%, тогда как добыча каменного угля подорожала на 5,6%.
В перерабатывающей промышленности цены снизились на 0,4%. Снижение цен произошло в металлургии (на 2,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (на 1,8%) и производстве химических веществ (на 0,4%).
Рост цен зафиксирован в производстве сахара (на 1,6%), резиновых и пластмассовых изделий (на 1,4%), молочных продуктов, напитков, автотранспортных средств (на 1,2%).
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 5,5% в производстве электроэнергии – 3,8%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2018 году замедлился до 14,2% с 16,5% по итогам 2017 года, с 35,7% по итогам 2016 года и 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8%, по сравнению с 13,7% в 2017 году и с 12,4% в 2016 году.
Изменение цен производителей промышленной продукции в январе 2019 года¹, %
|январь 2019 декабрю 2018
|январь 2019 к январю 2018
|Промышленность всего
|101.0
|110.4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|97.4
|108.4
|Добыча каменного угля
|105.6
|111.4
|Добыча сырой нефти и природного газа
|97.9
|117.5
|Добыча металлических руд
|92.5
|97.1
|Перерабатывающая промышленность
|99.6
|104.6
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100.2
|106.3
|производство мяса и мясных продуктов
|100.1
|102.6
|производство молочных продуктов
|101.2
|110.5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.6
|114.3
|производство сахара
|101.6
|93.6
|производство напитков
|101.2
|116.1
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.3
|107.3
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.6
|106.5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|98.2
|96.7
|Производство химических веществ и химической продукции
|99.6
|105.5
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|101.1
|114.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|101.4
|111.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|97.8
|99.5
|Машиностроение
|100.7
|107.9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.7
|105.7
|Производство электрооборудования
|100.3
|104.4
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.3
|107.8
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101.2
|111.1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|105.5
|124.2
|Товары промежуточного потребления
|98.1
|102.9
|Инвестиционные товары
|100.6
|109.4
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.2
|106.3
|Потребительские товары длительного пользования
|99.8
|104.5
|Энергия
|103.8
|119.3
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат