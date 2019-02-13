Рост цен промпроизводителей в Украине в январе ускорился до 1% – Госстат

Цены в промышленности Украины в январе 2019 года возросли на 1% после снижения в декабре 2018 года на 0,4% и роста в ноябре на 1,7%, в октябре - на 0,3% и сентябре - на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам января 2019 года рост цен в промышленности замедлился до 10,4% с 14,2% по итогам декабря, 16,5% - ноября, 16,6% - октября и 18,9% - сентября 2018 года.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в январе 2019 года возросли на 1,6%, а при поставках за пределы Украины снизились на 1,7%. В годовом измерении цены выросли на 12,8% и 0,9% соответственно.

Как сообщает Госстат, в добывающей промышленности и разработке карьеров в целом в январе текущего года по сравнению с декабрем 2018 года продукция подешевела на 2,6%, в частности, в добыче железных руд на 7,5%, сырой нефти и природного газа - на 2,1%, тогда как добыча каменного угля подорожала на 5,6%.

В перерабатывающей промышленности цены снизились на 0,4%. Снижение цен произошло в металлургии (на 2,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (на 1,8%) и производстве химических веществ (на 0,4%).

Рост цен зафиксирован в производстве сахара (на 1,6%), резиновых и пластмассовых изделий (на 1,4%), молочных продуктов, напитков, автотранспортных средств (на 1,2%).

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 5,5% в производстве электроэнергии – 3,8%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2018 году замедлился до 14,2% с 16,5% по итогам 2017 года, с 35,7% по итогам 2016 года и 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8%, по сравнению с 13,7% в 2017 году и с 12,4% в 2016 году.



Изменение цен производителей промышленной продукции в январе 2019 года¹, %

январь 2019 декабрю 2018 январь 2019 к январю 2018 Промышленность всего 101.0 110.4 Добывающая промышленность и разработка карьеров 97.4 108.4 Добыча каменного угля 105.6 111.4 Добыча сырой нефти и природного газа 97.9 117.5 Добыча металлических руд 92.5 97.1 Перерабатывающая промышленность 99.6 104.6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100.2 106.3 производство мяса и мясных продуктов 100.1 102.6 производство молочных продуктов 101.2 110.5 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.6 114.3 производство сахара 101.6 93.6 производство напитков 101.2 116.1 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.3 107.3 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.6 106.5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 98.2 96.7 Производство химических веществ и химической продукции 99.6 105.5 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 101.1 114.8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101.4 111.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 97.8 99.5 Машиностроение 100.7 107.9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.7 105.7 Производство электрооборудования 100.3 104.4 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.3 107.8 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 101.2 111.1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 105.5 124.2 Товары промежуточного потребления 98.1 102.9 Инвестиционные товары 100.6 109.4 Потребительские товары краткосрочного пользования 100.2 106.3 Потребительские товары длительного пользования 99.8 104.5 Энергия 103.8 119.3

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат