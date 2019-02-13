В январе производство автомобилей в Украине увеличилось на 57%

Январский показатель работы украинского автопрома вырос почти на 57% по сравнению с 2018 годом, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Позитивную динамику сформировала крупноузловая сборка легковых автомобилей завода «Еврокар», объемы которой увеличились на 73% до 828 авто. На сегодня «Еврокар» является единственным предприятием в Украине, где продолжается выпуск легковых автомобилей.

В то же время производство коммерческих автомобилей упало более чем в 6 раз. За месяц было изготовлено всего 5 машин (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

Производство автобусов практически не изменилось. В прошлом месяце было выпущено 60 автобусов, против 59 шт. годом ранее.