Возмещение НДС крупнейшим налогоплательщикам в январе-2019 выросло до 14,5 млрд грн

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) крупнейшим налогоплательщикам в январе выросло на 51% по сравнению с январем 2018 года - до 14,5 млрд грн, сообщил Офис крупных налогоплательщиков.

Как подчеркнули в Офисе, это почти на 90% превышает среднемесячную сумму возмещения в 2018 году.

"Всего в 2018 году крупным плательщикам возмещено 92,5 млрд грн", - указано в сообщении Офиса.

Как сообщалось, в январе-2019 общая сумма возмещения НДС достигла рекордного показателя в 19,7 млрд грн, что на 64% больше в годовом исчислении и в 1,8 раза больше среднемесячного показателя. В целом в 2018 году налогоплательщики получили 131,7 млрд грн возмещения данного налога.

