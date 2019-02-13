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Минфин Украины повысил прогноз платежей по госдолгу в 2019г на $1,37 млрд
15:25 11.02.2019 |
Министерство финансов на начало февраля увеличило прогнозные показатели по погашению и обслуживанию государственного долга в 2019 году на 36,8 млрд грн, или на $1,37 млрд грн по текущему курсу Национального банка Украины по сравнению с январским прогнозом - до 428,37 млрд грн ($15,9 млрд).
Согласно данным на сайте министерства, увеличение произошло за счет роста прогнозируемых показателей выплат по внутреннему госдолгу: его прогнозный показатель вырос на 37,1 млрд грн - до 277,35 млрд грн, в том числе 75,54 млрд грн - обслуживание.
В то же время прогноз выплат по внешнему долгу снизился на 0,3 млрд грн по сравнению с январским прогнозом - до 151,02 млрд грн, в том числе обслуживание - 50,73 млрд грн.
Минфин прогнозирует выплату 127,74 млрд грн по итогам первого квартала (по сравнению с январскими 120,42 млрд грн), во втором квартале - 142,98 млрд грн (125,86 млрд грн), в третьем - 102,47 млрд грн (93,89 млрд грн), в четвертом - 55,17 млрд грн (51,41 млрд грн).
Как указывает Минфин, в первом квартале выплаты по внутреннему госдолгу запланированы на уровне 94,93 млрд грн, в том числе 13,23 млрд грн - обслуживание, а также по внешнему госдолгу - 32,91 млрд грн, в том числе обслуживание - 19,68 млрд грн.
По данным НБУ, общий объем ОВГЗ с начала 2019 года вырос на 2,4 млрд грн - до 758,1 млрд грн, в том числе в собственности НБУ - 340,7 млрд грн, банков - 372,8 млрд грн, юридических лиц - 24,4 млрд грн, физлиц - 6,8 млрд грн, нерезидентов - 1,3 млрд грн.
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