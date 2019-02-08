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Украинские промышленники улучшили ожидания в начале 2019 года
22:11 08.02.2019 |
Индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 п.п. и составляет минус 3,7%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 1,1 в.п. и составляет минус 3,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.
По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,1 п.п. и составляет плюс 0,8%.
Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата исчислены в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда.
Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, объемы промышленного производства в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 3,5%. По данным статистического ведомства, за январь-декабрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,1%
Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.
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