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В январе инфляция составила 1,0%
18:59 08.02.2019 |
Инфляция в Украине в январе 2019 года составила 1% по сравнению с 0,8% в декабре 2018 года, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.
Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам января замедлился до 9,2% с 14,1% за минувший год.
Базовая инфляция в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 0,3%, к январю минувшего года – 8,3%
На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 16,6%) подорожали овощи. На 4,7-0,9% выросли цены на фрукты, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, масло, хлеб. В то же время на 0,5-0,1% подешевели яйца, свинина, рис.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 2,0%, алкогольные напитки - на 0,5%.
Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в частности, обувь - на 4,8%, одежда - на 4,5%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,6% произошел главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 11,0%, горячую воду - на 9,4%, канализацию - на 2 , 8%, водоснабжение - на 1,4%.
Снижение цен на транспорт в целом на 1,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6,1%. Вместе с тем на 5,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 17,9% и почтовых услуг на 14,3%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2018 году составила 9,8%.
Индекс цен потребителей в январе 2019г, %
|январь 2019 к декабрю 2018
|январь 2019 к январю 2018
|Индекс потребительских цен
|1,0
|9,2
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|2,1
|7,9
|Продукты питания
|2,2
|8,2
|Хлеб та хлебопродукты
|0,9
|14,1
|Хлеб
|0,9
|20,9
|Макаронные изделия
|0,6
|14,2
|Мясо и мясопродукты
|0,3
|8,6
|Рыба та рыбопродукты
|0,8
|10,7
|Молоко
|1,6
|9,3
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1,3
|9,9
|Яйца
|-0,5
|-12,6
|Масло сливочное
|1,1
|10,0
|Масло подсолнечное
|0,4
|2,5
|Фрукты
|4,7
|-19,2
|Овощи
|16,6
|34,5
|Сахар
|0,3
|-8,2
|Безалкогольные напитки
|0,6
|6,1
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,2
|18,0
|Одежда и обувь
|-4,6
|1,2
|Одежда
|-4,5
|0,6
|Обувь
|-4,8
|1,2
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|2,6
|13,1
|Содержание и ремонт жилья
|0,4
|9,7
|Водоснабжение
|1,4
|21,1
|Канализация
|2,8
|24,1
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,7
|17,5
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|Природный газ
|0,0
|22,9
|Горячая вода, отопление
|11,0
|16,6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,5
|6,4
|Здравоохранение
|0,9
|8,4
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,7
|7,0
|Амбулаторные услуги
|1,6
|11,9
|Транспорт
|-1,7
|7,7
|Топливо и масла
|-6,1
|-1,9
|Транспортные услуги
|1,2
|27,4
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|5,5
|20,7
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,7
|28,1
|Связь
|2,5
|14,8
|Отдых и культура
|0,7
|3,9
|Образование
|1,4
|13,4
|Рестораны та гостиницы
|0,8
|12,4
|Разные товары и услуги
|0,8
|10,7
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.
Данные: Госстат
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