В январе инфляция составила 1,0%

Инфляция в Украине в январе 2019 года составила 1% по сравнению с 0,8% в декабре 2018 года, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам января замедлился до 9,2% с 14,1% за минувший год.

Базовая инфляция в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 0,3%, к январю минувшего года – 8,3%

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 16,6%) подорожали овощи. На 4,7-0,9% выросли цены на фрукты, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, масло, хлеб. В то же время на 0,5-0,1% подешевели яйца, свинина, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 2,0%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в частности, обувь - на 4,8%, одежда - на 4,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,6% произошел главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 11,0%, горячую воду - на 9,4%, канализацию - на 2 , 8%, водоснабжение - на 1,4%.

Снижение цен на транспорт в целом на 1,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6,1%. Вместе с тем на 5,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 17,9% и почтовых услуг на 14,3%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2018 году составила 9,8%.



Индекс цен потребителей в январе 2019г, %

январь 2019 к декабрю 2018 январь 2019 к январю 2018 Индекс потребительских цен 1,0 9,2 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,1 7,9 Продукты питания 2,2 8,2 Хлеб та хлебопродукты 0,9 14,1 Хлеб 0,9 20,9 Макаронные изделия 0,6 14,2 Мясо и мясопродукты 0,3 8,6 Рыба та рыбопродукты 0,8 10,7 Молоко 1,6 9,3 Сыр и мягкий сыр (творог) 1,3 9,9 Яйца -0,5 -12,6 Масло сливочное 1,1 10,0 Масло подсолнечное 0,4 2,5 Фрукты 4,7 -19,2 Овощи 16,6 34,5 Сахар 0,3 -8,2 Безалкогольные напитки 0,6 6,1 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,2 18,0 Одежда и обувь -4,6 1,2 Одежда -4,5 0,6 Обувь -4,8 1,2 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 2,6 13,1 Содержание и ремонт жилья 0,4 9,7 Водоснабжение 1,4 21,1 Канализация 2,8 24,1 Содержание домов и придомовых территорий 0,7 17,5 Электроэнергия 0,0 0,0 Природный газ 0,0 22,9 Горячая вода, отопление 11,0 16,6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,5 6,4 Здравоохранение 0,9 8,4 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,7 7,0 Амбулаторные услуги 1,6 11,9 Транспорт -1,7 7,7 Топливо и масла -6,1 -1,9 Транспортные услуги 1,2 27,4 Пассажирский железнодорожный транспорт 5,5 20,7 Пассажирский автодорожный транспорт 0,7 28,1 Связь 2,5 14,8 Отдых и культура 0,7 3,9 Образование 1,4 13,4 Рестораны та гостиницы 0,8 12,4 Разные товары и услуги 0,8 10,7

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.

Данные: Госстат