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Поступления ЕСВ в госбюджет увеличилось на 26,1% до 19,1 млрд гривен в январе, - ГФС
13:16 08.02.2019 |
Государственная фискальная служба констатирует увеличение поступления единого социального взноса на 26,1%, или на 4 млрд гривен до 19,1 млрд гривен в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.
Индикативный показатель по поступлению единого соцвзноса в январе 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба отмечает, что поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли на 15,2% или на 96,5 млрд гривен до 729,4 млрд гривен.
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