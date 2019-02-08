Поступления ЕСВ в госбюджет увеличилось на 26,1% до 19,1 млрд гривен в январе, - ГФС

Государственная фискальная служба констатирует увеличение поступления единого социального взноса на 26,1%, или на 4 млрд гривен до 19,1 млрд гривен в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

Индикативный показатель по поступлению единого соцвзноса в январе 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба отмечает, что поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли на 15,2% или на 96,5 млрд гривен до 729,4 млрд гривен.