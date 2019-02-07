Эксперты стройрынка предлагают Минрегиону ввести электронную подачу стройпроектов на экспертизу

Конфедерация строителей Украины (КСУ) предлагает Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ ввести предоставление строительных проектов на экспертизу в электронном виде, сообщила пресс-служба КСУ.

"Минрегион определил внедрения BIM-технологий как стратегическое направление развития. Конфедерация строителей Украины ставит целью консолидировать предложения заинтересованных сторон и способствовать скорейшему внедрению новейших подходов в строительстве", - сообщил исполнительный директор КСУ Виталий Грусевич во время встречи международных организаций, госучреждений, вендоров, архитектурных бюро и застройщиков по разработке концепции внедрения BIM-технологий в государственном секторе.

По результатам мероприятия принято решение создать рабочую группу UA BIM Task Group.

В официальном письме Минрегиону участники направили предложение ввести в Украине возможность подачи стройпроектов в электронном виде.

"Также необходимо внести изменения в установку для проведения экспертизы, предложив три варианта подачи проекта: в бумажном виде; исключительно pdf-версии, заверенной цифровой подписью; pdf с электронной цифровой подписью и файлом, выполненным в соответствующем проектном комплексе с добавлением лицензии на его использование", - говорится в пресс-релизе.

При этом, по словам В.Грусевича, третий вариант значительно сокращает трудозатраты экспертов на проверку данных и вероятно снижает время и стоимость такой экспертизы.

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) - подход к проектированию, возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту (управление жизненным циклом) объекта на основе сбора и комплексной обработки всей информации.