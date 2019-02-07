Финансовые новости
- |
- 07.02.19
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эксперты стройрынка предлагают Минрегиону ввести электронную подачу стройпроектов на экспертизу
18:21 07.02.2019 |
Конфедерация строителей Украины (КСУ) предлагает Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ ввести предоставление строительных проектов на экспертизу в электронном виде, сообщила пресс-служба КСУ.
"Минрегион определил внедрения BIM-технологий как стратегическое направление развития. Конфедерация строителей Украины ставит целью консолидировать предложения заинтересованных сторон и способствовать скорейшему внедрению новейших подходов в строительстве", - сообщил исполнительный директор КСУ Виталий Грусевич во время встречи международных организаций, госучреждений, вендоров, архитектурных бюро и застройщиков по разработке концепции внедрения BIM-технологий в государственном секторе.
По результатам мероприятия принято решение создать рабочую группу UA BIM Task Group.
В официальном письме Минрегиону участники направили предложение ввести в Украине возможность подачи стройпроектов в электронном виде.
"Также необходимо внести изменения в установку для проведения экспертизы, предложив три варианта подачи проекта: в бумажном виде; исключительно pdf-версии, заверенной цифровой подписью; pdf с электронной цифровой подписью и файлом, выполненным в соответствующем проектном комплексе с добавлением лицензии на его использование", - говорится в пресс-релизе.
При этом, по словам В.Грусевича, третий вариант значительно сокращает трудозатраты экспертов на проверку данных и вероятно снижает время и стоимость такой экспертизы.
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) - подход к проектированию, возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту (управление жизненным циклом) объекта на основе сбора и комплексной обработки всей информации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада запретила представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине
|Бизнесу серьезно переписали правила работы с ФЛП
|Рада закрепила в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО и запрет аренды иностранным государством военных баз
|Как валютная либерализация будет стимулировать украинцев платить налоги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эксперты стройрынка предлагают Минрегиону ввести электронную подачу стройпроектов на экспертизу
|Нефть 7 февраля продолжает снижение, Brent опустилась ниже $62,3 за баррель
|В Украине могут появиться дороги из угольных отходов
|Украина за месяц исчерпала годовые квоты на беспошлинные поставки сахара в Евросоюз
|Растаможенные иномарки с пробегом заняли более 90% первичного рынка легковых авто
|Оформление евроблях: ГФС собрала уже более 5 млрд грн
|НБУ прогнозирует увеличение объема денеженых переводов от трудовых мигрантов на 5,2% до $12,2 млрд в 2019
Это интересно
|Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ
|Компания Facebook приобрела блокчейн-стартап Chainspace
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy F показался на рендерах
|Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах
|Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года
|Криптобиржа потеряла $190 миллионов клиентских денег из-за смерти основателя
|BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»