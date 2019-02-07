Финансовые новости
- |
- 07.02.19
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине могут появиться дороги из угольных отходов
17:54 07.02.2019 |
Министерство инфраструктуры и профильные институты "Укравтодора" изучают возможность использования золошлаков при строительстве дорог.
Об этом журналистам после заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Мы сейчас отрабатываем с профильными институтами "Укравтодора" соответствующее предложение. Мы знаем, что такие технологии используются в ряде европейских стран. Нам важно соблюдение простых экологических норм, потому что мы понимаем, что эти шлаки содержат экологически опасные отходы, чтобы они не вредили здоровью людей", - сказал он.
Министр добавил, что помимо вопроса экологичности золошлаков, изучается, насколько они соответствуют требованиям по жесткости и прочности, чтобы срок эксплуатации дорог после ремонта был максимально долгим.
По словам Омеляна, после соответствующего заключения профильного института "Укравтодора" будет принято решение относительно дальнейшего использования такого материала.
Справка УНИАН. Золошлаки - продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада запретила представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине
|Бизнесу серьезно переписали правила работы с ФЛП
|Рада закрепила в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО и запрет аренды иностранным государством военных баз
|Как валютная либерализация будет стимулировать украинцев платить налоги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эксперты стройрынка предлагают Минрегиону ввести электронную подачу стройпроектов на экспертизу
|Нефть 7 февраля продолжает снижение, Brent опустилась ниже $62,3 за баррель
|В Украине могут появиться дороги из угольных отходов
|Украина за месяц исчерпала годовые квоты на беспошлинные поставки сахара в Евросоюз
|Растаможенные иномарки с пробегом заняли более 90% первичного рынка легковых авто
|Оформление евроблях: ГФС собрала уже более 5 млрд грн
|НБУ прогнозирует увеличение объема денеженых переводов от трудовых мигрантов на 5,2% до $12,2 млрд в 2019
Это интересно
|Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ
|Компания Facebook приобрела блокчейн-стартап Chainspace
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy F показался на рендерах
|Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах
|Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года
|Криптобиржа потеряла $190 миллионов клиентских денег из-за смерти основателя
|BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»