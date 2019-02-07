В Украине могут появиться дороги из угольных отходов

Министерство инфраструктуры и профильные институты "Укравтодора" изучают возможность использования золошлаков при строительстве дорог.

Об этом журналистам после заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы сейчас отрабатываем с профильными институтами "Укравтодора" соответствующее предложение. Мы знаем, что такие технологии используются в ряде европейских стран. Нам важно соблюдение простых экологических норм, потому что мы понимаем, что эти шлаки содержат экологически опасные отходы, чтобы они не вредили здоровью людей", - сказал он.

Министр добавил, что помимо вопроса экологичности золошлаков, изучается, насколько они соответствуют требованиям по жесткости и прочности, чтобы срок эксплуатации дорог после ремонта был максимально долгим.

По словам Омеляна, после соответствующего заключения профильного института "Укравтодора" будет принято решение относительно дальнейшего использования такого материала.

Справка УНИАН. Золошлаки - продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.