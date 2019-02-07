Растаможенные иномарки с пробегом заняли более 90% первичного рынка легковых авто

В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 51,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. В результате доля б/у-шных автомобилей на первичном рынке достигла 91%, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Основную массу в этих регистрациях составили бывшие «евробляхи», которым временно предоставлена льготная растаможка, что ярко отразилось на возрастной структуре первичного рынка подержанных авто.

Автомобили выпуска до 2010 года заняли только пятую часть первичного рынка секонд-хенда, а 80% пришлось на машины более солидного возраста.

Говоря о предпочтениях украинцев, выбирающих б/у-шную иномарку, стоит отметить, что чаще всего свой выбор они останавливают на автомобилях с дизельными двигателями. В январе такие автомобили охватили 71% первичных регистраций ввезенных авто с пробегом. В тоже время, доля бензиновых авто составила 20%, автомобилей с ГБО - около 8%, и чуть более одного процента пришлось на электромобили и гибриды.

Очевидно, что тема заботы об экологии и здоровье, которая на сегодня является главным регулятором на рынках Евросоюза, еще не скоро будет в приоритетах украинцев, выбирающих для себя автомобиль.

Что касается автомобильных марок, то лидером января стал Volkswagen, 11144 машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

Второй по популярности стала марка Opel, более 5,5 тыс. б/у-шных автомобилей которой было ввезено и в прошлом месяце зарегистрировано в Украине.

На третьем месте еще одна немецкая марка - Audi с результатом в 4,5 тыс. авто.

Также высоким спросом у украинцев пользовались автомобили марок Renault - 3701 шт. и BMW - 3678 шт.

Что касается самых популярных моделей среди импортного секонд-хенда, то в январе ими были: Volkswagen Passat - 5572 шт., Volkswagen Golf - 2656 шт., Skoda Octavia - 2386 шт., Audi A6 - 2267 шт. и Opel Zafira - 2136 шт.