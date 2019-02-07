Оформление евроблях: ГФС собрала уже более 5 млрд грн

За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией украинцы уже заплатили более 5 млрд гривень. Сообщает пресс-служба Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

По данным ГФС, количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года транспортных средств - 80,1 тыс. шт. Это автомобили, которые ввезли на территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза и находятся в таможенном режиме временного ввоза или транзита.

Активнее всего оформляют автомобили в Киеве (13200 авто), Волынской (10200), Черновицкой (7200), Львовской (6800) и Закарпатской (6800) областях.

Из общего количества растаможенных авто почти 68000 - это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 577,7 млн грн (8500 грн за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенного режима при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией.

Только за минувшие сутки, 6 февраля, граждане оформили более 3800 автомобилей, за которые уплатили почти 233,5 млн грн платежей.

В ГФС напоминают, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этой даты владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

Ранее сообщалось, что стоимость услуг по растаможке авто на иностранной регистрации колеблется в пределах $100-700.