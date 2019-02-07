В январе возмещение НДС увеличилось на 64% до 19,7 млрд гривен, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) отмечает, что в январе текущего года плательщикам возмещено 19,7 млрд гривен налога на добавленную стоимость (НДС), что на 64% больше, чем в январе 2018 года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

Отмечается, что такая сумма на 7,7 млрд гривен превышает соответствующий показатель прошлого года.

В январе 2018 года плательщикам было возмещено 12 млрд гривен.

Всего за 2018 плательщикам возмещено 131,7 млрд гривен.

Отмечается также, что сумма возмещенного НДС на счета плательщиков в январе 2019 года составила 8,7 млрд гривен, что в 1,8 раза больше среднемесячного возмещения в 2018 году.

Сумма среднемесячного возмещения НДС в прошлом году составила 11 млрд гривен.

Также существенно выросли задекларированные суммы НДС к уплате.

В январе 2019 года (декларации за декабрь 2018) задекларировано 22,9 млрд гривен НДС к уплате.

Это на 1,6 млрд гривен, или на 7,5% больше соответствующего показателя января 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, ГФС по состоянию на 1 февраля 2019 года приняла 78 решений о предоставлении плательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на общую сумму 7,3 млн евро и 1,4 млн долларов.