Финансовые новости
- |
- 06.02.19
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина выходит на устойчивый подход по внедрению реформ - вице-президент Всемирного банка
15:40 06.02.2019 |
Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер заявляет, что Украина выходит на устойчивое внедрение реформ, и Банк будет предоставлять стране свою поддержку.
"Хочу отметить ваше лидерство в достижении многих вещей. В прошлом году правительству пришлось ввести много реформ. Когда мы говорим об отношениях с Украиной, то констатируем изменение риторики. Украина выходит на устойчивый подход во внедрении реформ, и мы продолжаем поддерживать вас. Мы хотим предоставлять не только поддержку финансово, но и способствовать выполнению правительственных программ", - цитирует пресс-служба Кабинета министров С.Мюллер по результатам встречи с премьер-министром Владимира Гройсмана.
В свою очередь В.Гройсман отметил, что поддержка международных партнеров для Украины - это дополнительный стимул для проведения изменений во всех сферах - от формирования благоприятного делового климата и модернизации финансового и энергетического секторов к утверждению новых принципов государственного управления.
"Показательно также, что контекст сотрудничества с Всемирным банком усиливается конкретными совместными проектами в агросфере, промышленности, корпоративном управлении, инфраструктуре, образовании и общем развитии человеческого капитала в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на январь 2019 года в реализации Украины - 8 совместных с Всемирным банком инвестиционных проектов на сумму более $2,4 млрд и один гарантийный проект на $750 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Реформа военкоматов: Как Верховная Рада тормозит отход от «совка»
|Букмекеры против социологов. Почему в тотализаторе ставят на Порошенко
|НБУ решил снизить требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 50% до 30% с марта
|Когда в Украине появится собственный стратегический беспилотник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина выходит на устойчивый подход по внедрению реформ - вице-президент Всемирного банка
|В январе международные резервы сохранились на уровне $20,8 млрд
|Цены на АЗС в Киеве 6 января продолжают снижаться
|В НБУ оценили влияние предстоящих выборов на валютный рынок
|Нефть 6 февраля перешла к снижению, Brent подешевела до $61,6 за баррель
|Кабмин утвердил внедрение с марта 2019 года выплаты субсидии наличными
Это интересно
|Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах
|Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года
|Криптобиржа потеряла $190 миллионов клиентских денег из-за смерти основателя
|BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»
|Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей
|Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?