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Депутаты переведут Украину на таможенные правила ЕС
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора.
В Минфине отметили, что цель законопроекта - ввести в Украине институт авторизованного экономического оператора (АЭО) аналогичного тому, что функционирует в ЕС.
Кроме того, значительная часть положений законопроекта касается изменения существующих на сегодня процедур декларирования товаров. В частности, законопроект предусматривает введение ввозной краткой декларации, которая применяется в ЕС.
«Концепция уполномоченного экономического оператора является ведущей мировой практикой в международной торговле, что позволит приблизить украинское законодательство к стандартам ЕС, уменьшит барьеры для международной торговли и повысит конкурентоспособность украинских экспортеров. Это позволит украинским компаниям, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, стать частью всемирной торговой сети», - сказал замминистра финансов Сергей Верланов.
Законопроект определяет круг субъектов, которые могут получить статус АЭО. Это могут быть предприятия, которые выполняют любую роль в международной цепи поставки товаров (производители, экспортеры, импортеры, таможенные представители, перевозчики, экспедиторы, держатели таможенных складов).
Кроме того, определено содержание критериев, которым должно отвечать предприятие для получения статуса АЭО. Все выгоды, которыми пользуется АЭО, разделены на преимущества и специальные упрощения. Перечень специальных упрощений, которые могут предоставляться АЭО, сокращено с семи до четырех позиций (исключено специальные упрощения «уполномоченный грузополучатель», «уполномоченный грузоотправитель» и «освобождение от необходимости установления таможней отправления обязательного маршрута перемещения»). Специальное упрощение «общая финансовая гарантия или освобождение от гарантии» заменены специальным упрощением «общая финансовая гарантия».
В законопроекте также уточняются правила пользования специальным упрощением процедура выпуска по местонахождению, а также отдельные положения, касающиеся процедуры декларирования товаров и применения финансовой гарантии. Текст законопроекта дополнен положением относительно права таможен по заявлению субъектов ВЭД продолжать предварительно установленные сроки переработки отдельных товаров, исходя из технологических особенностей такой переработки, в том числе более сроки, установленные Таможенным кодексом Украины.
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