ГФС автоматизировала заполнение формы при оплате налогов

В электронном кабинете для физлиц реализовали автоматическое заполнение основных реквизитов платежного поручения на основании учетных данных плательщика, сведений о счетах для зачисления платежей в бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

В ГФС считают, что этот сервис поможет физлицам сэкономить время при оплате налогов и при этом не допустить ошибок при заполнении формы.

Для пользования электронным сервисом необходимо в меню Состояние расчетов с бюджетом личного электронного кабинета выбрать необходимый налог и платежную систему.

После перехода на сайт платежной системы плательщику достаточно указать сумму платежа и подтвердить операцию.

При оплате счета плательщик вносит данные своей платежной карты, другие реквизиты заполняются автоматически.