Финансовые новости
- |
- 06.02.19
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ГФС автоматизировала заполнение формы при оплате налогов
17:22 05.02.2019 |
В электронном кабинете для физлиц реализовали автоматическое заполнение основных реквизитов платежного поручения на основании учетных данных плательщика, сведений о счетах для зачисления платежей в бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
В ГФС считают, что этот сервис поможет физлицам сэкономить время при оплате налогов и при этом не допустить ошибок при заполнении формы.
Для пользования электронным сервисом необходимо в меню Состояние расчетов с бюджетом личного электронного кабинета выбрать необходимый налог и платежную систему.
После перехода на сайт платежной системы плательщику достаточно указать сумму платежа и подтвердить операцию.
При оплате счета плательщик вносит данные своей платежной карты, другие реквизиты заполняются автоматически.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Радикалы» против Ульяны: Останется ли Супрун во главе МОЗ
|Бан наблюдателей Путина: Кому нужны россияне на Выборах-2019
|Три сценария. Стоит ли Медведчуку бояться дела за госизмену
|Почему «Народный фронт» решил просто не мешать Порошенко и Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин получил право на управление Укрэнерго
|Депутаты переведут Украину на таможенные правила ЕС
|ГФС автоматизировала заполнение формы при оплате налогов
|Объем реализованной в Украине промпродукции в 2018 г. возрос на 16,5% - Госстат
|Цены на АЗС в Киеве 5 февраля продолжили снижение
|Госстат обнародовал структуру доходов украинцев в III квартале 2018 года
Это интересно
|BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»
|Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей
|Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?
|Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем
|Netflix против всех: выстоит ли карточный домик в новой игре престолов на телерынке
|Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире