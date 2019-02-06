Объем реализованной в Украине промпродукции в 2018 г. возрос на 16,5% - Госстат

В Украине в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 507 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году, в том числе за пределы страны на 681,927 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным, реализация продукции добывающей промышленности в декабре-2018 по сравнению с декабрем-2017 увеличилась на 23,9% (к ноябрю-2018 – на 3,5%), в перерабатывающей промышленности – на 2,3% (к ноябрю-2018 – на 3,3%).

В общем объеме реализации промышленной продукции в 2018 году наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (65,3%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,2%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,5%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,5%), добывающую промышленность и разработку карьеров (15,2%).

Как сообщалось, в 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2153 млрд грн, что на 21,8% больше, чем в 2016 году



Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за 2018г.¹

2018г., млн грн ко всей реализованной продукции, % из него за пределы страны, млн грн к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины¹ 2507122,7 100,0 681926,9 27,2 Добывающая и перерабатывающая промышленность 2017294,2 80,5 679282,7 33,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 379958,6 15,2 85084,6 22,4 добыча каменного и бурого угля 72064,9 2,9 …2 …2 добыча сырой нефти и природного газа 131972,1 5,3 - - добыча металлических руд 144843,5 5,8 76331,3 52,7 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 23671,8 0,9 8606,6 36,4 добыча камня, песка и глины 21996,7 0,9 7763,1 35,3 добыча полезных ископаемых и разработка карьеров, др 1675,1 0,0 843,5 50,4 Перерабатывающая промышленность 1637335,6 65,3 594198,1 36,3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 505350,7 20,2 135560,4 26,8 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 24079,2 1,0 10336,3 42,9 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 85829,6 3,4 31533,3 36,7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 97230,7 3,9 5952,7 6,1 Производство химических веществ и химической продукции 68489,9 2,7 20966,2 30,6 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 34246,2 1,4 3964,2 11,6 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 131865,0 5,2 18889,2 14,3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 463778,2 18,5 273842,6 59,0 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 181717,1 7,2 79089,7 43,5 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12900,8 0,5 3219,3 25,0 Производство электрического оборудования 36589,4 1,5 13956,9 38,1 Производство машин и оборудования 58300,3 2,3 25344,3 43,5 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов, др. 73926,6 2,9 36569,2 49,5 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 44749,0 1,8 14063,5 31,4 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 464244,1 18,5 …2 …2 Водоснабжения;канализация, отходы 25584,4 1,0 …2 …2

Данные: Госстат Украины

Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в декабре 2018г, %

декабрь 2018 к ноябрю 2018 декабрь 2018 к декабрю 2017 из него внутреннего оборота, декабрь 2018 к ноябрю 2018 декабрь 2018 к ноябрю 2017 из него внешнего оборота, декабрь 2018 к ноябрю 2018 декабрь 2018 к декабрю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 103.3 105.7 100.9 111.0 108.6 96.3 Товары промежуточного потребления 99.0 98.5 92.1 106.1 108.9 90.6 Инвестиционные товары 113.0 93.6 107.0 98.6 126.9 85.1 Потребительские товары краткосрочного использования 107.0 114.6 108.6 113.8 103.6 116.4 Потребительские товары долгосрочного использования 90.1 112.9 98.4 117.5 81.1 107.3 Энергия 102.2 122.7 101.8 123.5 125.1 90.9

Данные: Госстат Украины

Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в декабре 2018г. по основным видам деятельности, %

декабрь 2018 к ноябрю 2018 декабрь 2018 к декабрю 2017 из него внутреннего оборота, декабрь 2018 к ноябрю 2018 декабрь 2018 к ноябрю 2017 из него внешнего оборота, декабрь 2018 к ноябрю 2018 декабрь 2018 к декабрю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность 103.3 105.7 100.9 111.0 108.6 96.3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 103.5 123.9 103.0 129.3 105.7 105.8 добыча каменного и бурого угля 112.1 137.9 112.1 141.8 - - добыча сырой нефти и природного газа 97.0 124.2 97.0 124.2 - - добыча металлических руд 111.1 117.9 117.8 131.8 105.4 107.3 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 80.9 105.5 68.2 95.7 108.8 123.0 Перерабатывающая промышленность 103,3 102,3 100,3 106,8 109,0 95,2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 107,2 114,7 108,8 113,9 103,5 116,5 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 93,4 103,4 95,3 103,5 90,8 103,1 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 87,8 110,2 91,7 109,9 80,4 110,9 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 101,7 109,3 100,4 108,3 125,1 125,5 Производство химических веществ и химической продукции 95,6 79,6 92,1 87,2 110,0 61,3 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 115,6 122,7 110,5 123,4 166,5 118,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 82,7 106,0 83,1 106,2 80,1 105,0 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 103,8 90,2 87,8 99,1 117,6 85,2 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 109,2 92,0 103,3 96,1 119,0 86,7 производство компьютеров, электронной и оптической продукции 88,9 87,0 65,4 89,8 254,1 82,4 производство электрического оборудования 102,8 109,7 116,7 107,6 80,7 115,0 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 117,2 90,9 100,6 87,0 142,9 95,5 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 121,7 111,6 130,8 111,4 99,0 112,2

Данные: Госстат Украины

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и зоны проведения ООС

² - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации.