Объем реализованной в Украине промпродукции в 2018 г. возрос на 16,5% - Госстат

В Украине в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 507 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году, в том числе за пределы страны на 681,927 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
По ее данным, реализация продукции добывающей промышленности в декабре-2018 по сравнению с декабрем-2017 увеличилась на 23,9% (к ноябрю-2018 – на 3,5%), в перерабатывающей промышленности – на 2,3% (к ноябрю-2018 – на 3,3%).
В общем объеме реализации промышленной продукции в 2018 году наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (65,3%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,2%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,5%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,5%), добывающую промышленность и разработку карьеров (15,2%).
Как сообщалось, в 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2153 млрд грн, что на 21,8% больше, чем в 2016 году
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за 2018г.¹
|2018г., млн грн
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины¹
|2507122,7
|100,0
|681926,9
|27,2
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|2017294,2
|80,5
|679282,7
|33,7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|379958,6
|15,2
|85084,6
|22,4
|добыча каменного и бурого угля
|72064,9
|2,9
|…2
|…2
|добыча сырой нефти и природного газа
|131972,1
|5,3
|-
|-
|добыча металлических руд
|144843,5
|5,8
|76331,3
|52,7
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|23671,8
|0,9
|8606,6
|36,4
|добыча камня, песка и глины
|21996,7
|0,9
|7763,1
|35,3
|добыча полезных ископаемых и разработка карьеров, др
|1675,1
|0,0
|843,5
|50,4
|Перерабатывающая промышленность
|1637335,6
|65,3
|594198,1
|36,3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|505350,7
|20,2
|135560,4
|26,8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|24079,2
|1,0
|10336,3
|42,9
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|85829,6
|3,4
|31533,3
|36,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|97230,7
|3,9
|5952,7
|6,1
|Производство химических веществ и химической продукции
|68489,9
|2,7
|20966,2
|30,6
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|34246,2
|1,4
|3964,2
|11,6
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|131865,0
|5,2
|18889,2
|14,3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|463778,2
|18,5
|273842,6
|59,0
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|181717,1
|7,2
|79089,7
|43,5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|12900,8
|0,5
|3219,3
|25,0
|Производство электрического оборудования
|36589,4
|1,5
|13956,9
|38,1
|Производство машин и оборудования
|58300,3
|2,3
|25344,3
|43,5
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов, др.
|73926,6
|2,9
|36569,2
|49,5
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|44749,0
|1,8
|14063,5
|31,4
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|464244,1
|18,5
|…2
|…2
|Водоснабжения;канализация, отходы
|25584,4
|1,0
|…2
|…2
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в декабре 2018г, %
|декабрь 2018 к ноябрю 2018
|декабрь 2018 к декабрю 2017
|из него внутреннего оборота, декабрь 2018 к ноябрю 2018
|декабрь 2018 к ноябрю 2017
|из него внешнего оборота, декабрь 2018 к ноябрю 2018
|декабрь 2018 к декабрю 2017
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|103.3
|105.7
|100.9
|111.0
|108.6
|96.3
|Товары промежуточного потребления
|99.0
|98.5
|92.1
|106.1
|108.9
|90.6
|Инвестиционные товары
|113.0
|93.6
|107.0
|98.6
|126.9
|85.1
|Потребительские товары краткосрочного использования
|107.0
|114.6
|108.6
|113.8
|103.6
|116.4
|Потребительские товары долгосрочного использования
|90.1
|112.9
|98.4
|117.5
|81.1
|107.3
|Энергия
|102.2
|122.7
|101.8
|123.5
|125.1
|90.9
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в декабре 2018г. по основным видам деятельности, %
|декабрь 2018 к ноябрю 2018
|декабрь 2018 к декабрю 2017
|из него внутреннего оборота, декабрь 2018 к ноябрю 2018
|декабрь 2018 к ноябрю 2017
|из него внешнего оборота, декабрь 2018 к ноябрю 2018
|декабрь 2018 к декабрю 2017
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|103.3
|105.7
|100.9
|111.0
|108.6
|96.3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|103.5
|123.9
|103.0
|129.3
|105.7
|105.8
|добыча каменного и бурого угля
|112.1
|137.9
|112.1
|141.8
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|97.0
|124.2
|97.0
|124.2
|-
|-
|добыча металлических руд
|111.1
|117.9
|117.8
|131.8
|105.4
|107.3
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|80.9
|105.5
|68.2
|95.7
|108.8
|123.0
|Перерабатывающая промышленность
|103,3
|102,3
|100,3
|106,8
|109,0
|95,2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|107,2
|114,7
|108,8
|113,9
|103,5
|116,5
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|93,4
|103,4
|95,3
|103,5
|90,8
|103,1
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|87,8
|110,2
|91,7
|109,9
|80,4
|110,9
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|101,7
|109,3
|100,4
|108,3
|125,1
|125,5
|Производство химических веществ и химической продукции
|95,6
|79,6
|92,1
|87,2
|110,0
|61,3
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|115,6
|122,7
|110,5
|123,4
|166,5
|118,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|82,7
|106,0
|83,1
|106,2
|80,1
|105,0
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|103,8
|90,2
|87,8
|99,1
|117,6
|85,2
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|109,2
|92,0
|103,3
|96,1
|119,0
|86,7
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|88,9
|87,0
|65,4
|89,8
|254,1
|82,4
|производство электрического оборудования
|102,8
|109,7
|116,7
|107,6
|80,7
|115,0
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|117,2
|90,9
|100,6
|87,0
|142,9
|95,5
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|121,7
|111,6
|130,8
|111,4
|99,0
|112,2
Данные: Госстат Украины
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и зоны проведения ООС
² - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации.