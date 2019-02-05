Госстат обнародовал структуру доходов украинцев в III квартале 2018 года

Совокупные ресурсы среднего домохозяйства в III квартале 2018 года составляли 10122,90 грн в месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным опроса, в среднем одно домохозяйство из 2,11 человек получало 9400,85 грн денежных доходов в месяц.

Структура совокупных расходов граждан имеет такой вид:

* Оплата труда - 5569,17 грн (55,0%);

* Доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости - 620,97 грн (6,1%);

* Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции - 314,12 грн (3,1%);

* Доходы от собственности (дивиденды от акций и других ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от сдачи внаем недвижимости и т. п.) - 346,77 грн (3,4%);

* Пенсии - 1746,91 грн - (17,2%);

* Стипендии - 26,24 грн - (0,2%);

* Пособия, льготы, субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные наличными - 190,40 грн (1,9%);

* Денежная помощь от родственников и других лиц - 405,78 грн (4,0%);

* Алименты - 23,44 грн (0,2%);

* Другие денежные доходы - 157,05 грн (1,7%);

Среди неденежных доходов значительную долю занимает стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 310,21 грн (3,1% от совокупных ресурсов)

Как сообщало РБК-Украина, украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг в III квартале 2018 года 8,0% от общих денежных расходов.

Напомним, продукты питания и безалкогольные напитки занимали 44,5% среди денежных расходов домохозяйств в III квартале 2018 года. По данным опроса Госстата, в среднем на продукты питания одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 3332,29 грн в месяц.