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Январский рынок новых коммерческих автомобилей уменьшился на 15% и составил 818 машин
14:15 04.02.2019 |
За месяц парк грузовых и спец автомобилей пополнили 172 авто французской марки Renault, и это был лучший результат на рынке, даже несмотря на то, что регистрации новых Рено в Украине снизились на 29% по сравнению с январем прошлого года.
Сумев увеличить реализацию своих коммерческих автомобилей на 12%, второе место в рейтинге марок занял Fiat - 106 новых машин.
Белорусский МАЗ занял третье место с результатом 77 зарегистрированных авто. По сравнению с январем 2018 года регистрации новых МАЗов упали на 13 процентов.
На четвертом месте Mercedes-Benz с неизменившимся относительно прошлого года спросом в 69 машин.
Замыкает ТОП-5 января рынка новых коммерческих авто Volkswagen, в зачете которого 63 украинских регистрационных номера (-21% к янв. 2018г.).
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