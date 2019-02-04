Январский рынок новых коммерческих автомобилей уменьшился на 15% и составил 818 машин

За месяц парк грузовых и спец автомобилей пополнили 172 авто французской марки Renault, и это был лучший результат на рынке, даже несмотря на то, что регистрации новых Рено в Украине снизились на 29% по сравнению с январем прошлого года.

Сумев увеличить реализацию своих коммерческих автомобилей на 12%, второе место в рейтинге марок занял Fiat - 106 новых машин.

Белорусский МАЗ занял третье место с результатом 77 зарегистрированных авто. По сравнению с январем 2018 года регистрации новых МАЗов упали на 13 процентов.

На четвертом месте Mercedes-Benz с неизменившимся относительно прошлого года спросом в 69 машин.

Замыкает ТОП-5 января рынка новых коммерческих авто Volkswagen, в зачете которого 63 украинских регистрационных номера (-21% к янв. 2018г.).