Продажи новых автомобилей в январе снизились на 21%

В январе 2019 года потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей остановилась на отметке 5,2 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 21 процент, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Такое значительное снижение интереса потребителей к новых автомобилям связано прежде всего с либерализацией импорта б/у-шной техники и льготной легализации машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых автомобилей к концу прошлого года достигла 75 процентов.

Самый лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц года продемонстрировала марка Renault, 804 автомобиля которой обзавелись своими первыми владельцами. При этом, относительно января 2018 года реализация Renault в Украине выросла на 37 процентов.

Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 632 зарегистрированных авто. От своего показателя годичной давности Тойота отстала на треть.

Третье место в рейтинге марок у Nissan - 427 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 4% меньше, чем годом ранее.

На четвертой позиции KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель на четверть до 390 шт.

Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 341 авто (-22%).

Также в ТОП - 10 января вошли: Hyundai - 336 шт. (+27%); Volkswagen - 273 шт. (-53%); Mazda - 215 шт. (-33%); Mitsubishi - 177 шт. (-23%); Audi - 175 шт. (-39%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, в активе которого 329 регистраций.